Україна vs Росія: суд у Гаазі починає другий раунд слухань
Сьогодні у суді знову виступатиме делегація РФ
У Міжнародному суді ООН в Гаазі в четвер, 6 червня, розпочинається другий раунд слухань щодо заперечень Росії про наявність юрисдикції цього суду за позовом України проти РФ.
Про це повідомляє «Укрінформ».
Позов стосується застосування Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.
6 червня о 10 ранку за місцевим часом виступатиме Росія. Наступного дня, 7 червня, у той самий час виступатиме Україна.
Нагадаємо, 3-7 червня відбуваються слухання щодо попередніх заперечень Російської Федерації (юрисдикції) у справі про застосування та тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.
Згідно з графіком, перший раунд усних аргументів відбувся у понеділок 3 червня, виступала РФ. У вівторок свою позицію представила українська сторона.
Якщо аргументи України переконають Міжнародний суд ООН, суд зможе перейти до розгляду справи по суті.