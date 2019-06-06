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    Україна vs Росія: суд у Гаазі починає другий раунд слухань

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    Делегація України в Міжнародному суді ООН&nbsp; - Україна vs Росія: суд у Гаазі починає другий раунд слухань
    Делегація України в Міжнародному суді ООН 

    Сьогодні у суді знову виступатиме делегація РФ

    У Міжнародному суді ООН в Гаазі в четвер, 6 червня, розпочинається другий раунд слухань щодо заперечень Росії про наявність юрисдикції цього суду за позовом України проти РФ.

    Про це повідомляє «Укрінформ».

    Позов стосується застосування Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

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    6 червня о 10 ранку за місцевим часом виступатиме Росія. Наступного дня, 7 червня, у той самий час виступатиме Україна.

    Нагадаємо, 3-7 червня відбуваються слухання щодо попередніх заперечень Російської Федерації (юрисдикції) у справі про застосування та тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

    Згідно з графіком, перший раунд усних аргументів відбувся у понеділок 3 червня, виступала РФ. У вівторок свою позицію представила українська сторона.

    Якщо аргументи України переконають Міжнародний суд ООН, суд зможе перейти до розгляду справи по суті.

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