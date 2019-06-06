Україна vs Росія: суд у Гаазі починає другий раунд слухань



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Делегація України в Міжнародному суді ООН

Сьогодні у суді знову виступатиме делегація РФ

У Міжнародному суді ООН в Гаазі в четвер, 6 червня, розпочинається другий раунд слухань щодо заперечень Росії про наявність юрисдикції цього суду за позовом України проти РФ.

Про це повідомляє «Укрінформ».

Позов стосується застосування Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

6 червня о 10 ранку за місцевим часом виступатиме Росія. Наступного дня, 7 червня, у той самий час виступатиме Україна.