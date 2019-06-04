Міжнародний суд ООН оприлюднив меморандум України у справі проти Росії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Україна в рамках позову проти Росії 12 червня 2018 року відправила до Міжнародного суду ООН автобус із доказами, де нараховується понад 17,5 тис. сторінок

Меморандум документально підтверджує порушення Російською Федерацією Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації

Міжнародний суд ООН оприлюднив український меморандум, який документально підтверджує порушення Російською Федерацією Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Зокрема, на сайті суду опубліковано текст меморандуму, до якого долучено більше тисячі додатків. Поки що додатки недоступні, в них викладені докази по суті справи.

Як повідомлялося, Україна в рамках позову проти Росії 12 червня 2018 року відправила до Міжнародного суду ООН автобус із доказами порушення Росією міжнародного права в Криму і на Донбасі. Йдеться про меморандум - головний документ, який налічує понад 17,5 тис. сторінок і важить близько 90 кілограмів.

Нагадаємо, 3-7 червня в Міжнародному суді ООН в Гаазі відбуваються слухання щодо попередніх заперечень Російської Федерації (юрисдикції) у справі про застосування та тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Напередодні, 3 червня, виступила РФ, яка намагалася довести відсутність юрисдикції Міжнародного суду щодо ініційованого Україною позову. У вівторок, 4 червня, свою позицію представляє українська делегація на чолі із заступником міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Оленою Зеркаль

Україна 16 січня 2017 року подала до Міжнародного суду ООН позов проти Росії щодо порушення Конвенції про заборону фінансування тероризму та Конвенції про заборону расової дискримінації.

Звинувачення, висунуті до Росії, включають: надання зброї та інших видів допомоги незаконним збройним формуванням; збиття літака «Малайзійських авіаліній» рейсу MH17; обстріли житлових районів Маріуполя та Краматорська; знищення цивільного пасажирського автобуса неподалік Волновахи; смертоносний вибух під час мирного зібрання в Харкові; дискримінація щодо української та кримськотатарської громад; заборона діяльності Меджлісу кримськотатарського народу; хвилі зникнень, вбивства, самовільні обшуки, затримання; обмеження на викладання української й кримськотатарської мов.

6 березня 2017 відбулися перші слухання в Гаазі. 19 квітня 2017 року було оголошено рішення про запобіжні заходи. Міжнародний суд ООН у Гаазі визначив, що Росія має поновити діяльність Меджлісу кримськотатарського народу, забезпечити доступність освіти у Криму українською мовою.