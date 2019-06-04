Росія в окупованому Криму переслідує цілі етнічні групи, - Зеркаль у суді ООН



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Фото: Драбок Ірина, Укрінформ

Після незаконної окупації Криму, Росія запустила широкомасштабну кампанію із культурного знищення кримських татар та українців

Росія як держава-окупант Кримського півострова застосовує практику колективного покарання цілих етнічних груп. Йдеться про численні порушення Міжнародної конвенції про ліквідацію расової дискримінації.

Таку позицію озвучила сьогодні, 4 червня, заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль, представляючи позицію України у Міжнародному суді ООН, повідомляє «Укрінформ».

«Росія вдалася до колективного покарання цілих етнічних груп у незаконно окупованому Криму. Продовжуються незаконні арешти і зникнення; Меджліс заборонено; придушуються важливі культурні зібрання; обмежується освіта кримськотатарською та українською мовами; а представники ЗМІ цих переслідуваних громад залякані. Це все – численні порушення Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, - йдеться у виступі Зеркаль.

Вона наголосила, що після незаконної окупації Криму, Росія запустила широкомасштабну кампанію із культурного знищення кримських татар та українців.

Також Зеркаль заявила, що політика Росії щодо України є порушенням Міжнародної конвенції про боротьбу із фінансуванням тероризму.

«Які заходи вжила Росія? Чи запобігала Росія фінансуванню тероризму в Україні? Ні. Чи проводила розслідування? Ні. Чи надавала нам допомогу у пошуку злочинців? Ні. У результаті, було збито літак МН17», - зазначила вона.

Зеркаль підкреслила, що справжній зміст спору, який розглядає Міжнародний суд ООН, «полягає у тлумаченні та застосуванні Міжнародної конвенції про боротьбу із фінансуванням тероризму (ICSFT) та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (CERD)».

Як відомо, 3-7 червня у Міжнародному суді ООН відбуваються слухання щодо попередніх заперечень Російської Федерації у справі про застосування та тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

3 червня представники РФ намагалися довести відсутність юрисдикції Міжнародного суду щодо ініційованого Україною позову.

Позов проти Росії Україна подала до Міжнародного суду ООН 16 січня 2017 року.

Претензії до Росії, включають: надання зброї та інших видів допомоги незаконним збройним формуванням; збиття літака Малайзійських авіаліній рейсу MH17; обстріли житлових районів Маріуполя та Краматорська; знищення цивільного пасажирського автобуса неподалік Волновахи; смертоносний вибух під час мирного зібрання в Харкові; дискримінація щодо української та кримськотатарських громад; заборона діяльності Меджлісу кримськотатарського народу; незаконні обшуки та затримання; обмеження на викладання української й кримськотатарської мов.

6 березня 2017 відбулися перші слухання в Гаазі. 19 квітня 2017 року було оголошено рішення про запобіжні заходи. Міжнародний суд ООН у Гаазі визначив, що Росія має поновити діяльність Меджлісу кримськотатарського народу, забезпечити доступність освіти у Криму українською мовою.