Суд у Гаазі: сьогодні Україна представить свою позицію за позовом проти Росії



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Міжнародний суд ООН

Перший раунд усних аргументів відбувся у понеділок 3 червня, виступала РФ

Україна у вівторок, 4 червня, протягом трьох годин представлятиме контраргументи на позицію Російської Федерації у Міжнародному суді ООН в нідерландському місті Гаага.

Про це заявила напередодні заступниця міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль після розгляду у суді ООН справи щодо застосування та тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

«Ми вважаємо, що ми добре підготувалися, у нас є контраргументи, які ми завтра (4 червня - ред.) будемо представляти протягом 3 годин у цьому суді. Головною картою є підготовлена комплексна робота. Меморандум є основою всієї нашої позиції, але після того, як росіяни надали свої заперечення, була підготовлена наша письмова позиція,.. і завтра (4 червня - ред.) ви почуєте всі наші контраргументи в повному обсязі», - зазначила напередодні Зеркаль.

Нагадаємо, 3-7 червня відбуваються слухання щодо попередніх заперечень Російської Федерації (юрисдикції) у справі про застосування та тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Згідно з графіком, перший раунд усних аргументів відбувся у понеділок 3 червня, виступала РФ. У вівторок свою позицію представить українська сторона.

Очолює українську делегацію Олена Зеркаль, заступниця міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції, агент України у справі «Україна проти Російської Федерації».

Другий раунд призначено на четвер, на 6 червня, на 10-ту ранку, виступатиме Росія. Наступного дня, 7 червня, у той самий час - Україна.