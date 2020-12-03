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    Україна забере з окупованої Донеччини 300 ув'язнених

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    Окупанти погодились передати Україні 300 засуджених - Україна забере з окупованої Донеччини 300 ув'язнених
    Окупанти погодились передати Україні 300 засуджених

    Процес передачі ув'язнених буде відновлений після закінчення пандемії

    Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова в четвер, 3 грудня, провела зустріч із представницею бойовиків «ДНР» Дар'єю Морозовою, з котрою обговорила подальший процес передачі ув'язнених.

    Сторони домовилися про передачу 125 кримінальних справ стосовно 133 громадян України, яких утримують ще в слідчих ізоляторах на території, підконтрольній Україні.

    «Вони були засуджені ще до окупації. Але справи залишилися в Донецьку. Ми домовилися, що зараз буде прийнято необхідне рішення окупаційною владою, і всі матеріали нам передадуть», - зазначила омбудсмен.

    Також українська сторона отримала 28 кримінальних справ громадянки України, яка протягом 20 років бореться за підтвердження своєї невинуватості в апеляційних і касаційних інстанціях.

    Денісова планує, що після закінчення пандемії окупанти передадуть на підконтрольну територію 300 засуджених.

    Крім того, сторони обговорили майбутній обмін полоненими.

     

    Теги: окупанти ДНР обмін полоненими засуджені Україна Людмила Денісова
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