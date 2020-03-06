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    Коронавірус в Україні: на підприємствах Києва посилюється протиепідемічний режим

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    Коронавірус в Україні: на підприємствах Києва посилюється протиепідемічний режим

    Столичним працедавцям доручено вжити низку заходів

    Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київської міської держадміністрації доручила керівникам столичних підприємств, установ та організацій усіх форм власності та підпорядкування посилити протиепідемічний режим у зв’язку із реєстрацією в Україні випадку захворювання на новий коронавірус COVID-19.

    Фахівці розробили низку рекомендацій щодо профілактики занесення і поширення нової коронавірусної інфекції на території Києва відповідно до Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення». Зокрема, працедавцям доручено:

    • посилити протиепідемічний режим у приміщеннях підприємствах, установ та організацій;
    • посилити режим поточної дезінфекції у місцях масового перебування людей (вокзали, заклади торгівлі, заклади культури та торговельно-розважальні заклади, кінотеатри, навчальні заклади тощо);
    • дотримуватись нормативних показників температури повітря, проводити наскрізне провітрювання в приміщеннях підприємств, установ та організацій;
    • не допускати до роботи осіб із ознаками респіраторного інфекційного захворювання;
    • виділити на підприємствах, в установах та організаціях приміщення для тимчасової ізоляції осіб з ознаками захворювання на гострі респіраторні інфекційні захворювання;
    • у разі виявлення працівника із ознаками респіраторного інфекційного захворювання подбати про його ізоляцію від здорових осіб та негайно повідомити про цей випадок відповідний заклад охорони здоров’я;
    • обмежити масові заходи в закритих приміщеннях підприємств, установ та організацій;
    • забезпечити необхідні умови для дотримання працівниками правил особистої гігієни (рукомийники, мило, одноразові рушники, серветки тощо);
    • забезпечити медичні пункти необхідними засобами та обладнанням: термометрами, бактерицидними випромінювачами, дезінфекційними та антисептичними засобами, засобами особистої гігієни та індивідуального захисту тощо;
    • забезпечити проведення навчання для працівників щодо запобігання поширенню нової коронавірусної інфекції (COVID-19), дотримання правил респіраторної гігієни та протиепідемічних заходів.

    Нагадаємо, що 6 березня відбулося засідання Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА, де було прийнято низку рішень з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції (COVID-19) у столиці.

    Київ КМДА кияни населення коронавірус
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