Коронавірус в Україні: на підприємствах Києва посилюється протиепідемічний режим
Столичним працедавцям доручено вжити низку заходів
Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київської міської держадміністрації доручила керівникам столичних підприємств, установ та організацій усіх форм власності та підпорядкування посилити протиепідемічний режим у зв’язку із реєстрацією в Україні випадку захворювання на новий коронавірус COVID-19.
Фахівці розробили низку рекомендацій щодо профілактики занесення і поширення нової коронавірусної інфекції на території Києва відповідно до Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення». Зокрема, працедавцям доручено:
- посилити протиепідемічний режим у приміщеннях підприємствах, установ та організацій;
- посилити режим поточної дезінфекції у місцях масового перебування людей (вокзали, заклади торгівлі, заклади культури та торговельно-розважальні заклади, кінотеатри, навчальні заклади тощо);
- дотримуватись нормативних показників температури повітря, проводити наскрізне провітрювання в приміщеннях підприємств, установ та організацій;
- не допускати до роботи осіб із ознаками респіраторного інфекційного захворювання;
- виділити на підприємствах, в установах та організаціях приміщення для тимчасової ізоляції осіб з ознаками захворювання на гострі респіраторні інфекційні захворювання;
- у разі виявлення працівника із ознаками респіраторного інфекційного захворювання подбати про його ізоляцію від здорових осіб та негайно повідомити про цей випадок відповідний заклад охорони здоров’я;
- обмежити масові заходи в закритих приміщеннях підприємств, установ та організацій;
- забезпечити необхідні умови для дотримання працівниками правил особистої гігієни (рукомийники, мило, одноразові рушники, серветки тощо);
- забезпечити медичні пункти необхідними засобами та обладнанням: термометрами, бактерицидними випромінювачами, дезінфекційними та антисептичними засобами, засобами особистої гігієни та індивідуального захисту тощо;
- забезпечити проведення навчання для працівників щодо запобігання поширенню нової коронавірусної інфекції (COVID-19), дотримання правил респіраторної гігієни та протиепідемічних заходів.
Нагадаємо, що 6 березня відбулося засідання Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА, де було прийнято низку рішень з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції (COVID-19) у столиці.