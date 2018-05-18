Україна заборонила ввозити ще дві російські книги

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Книга Московський Кремль Олени Качур - під забороною в Україні

У книгах присутні ознаки пропаганди країни-агресора, фальсифікації історії Київської Русі та невизнання Української держави

Держкомтелерадіо відмовило у ввезенні книг Московський Кремль Олени Качур та Симфонія темряви Чингіза Абдуллаєва за пропаганду держави-агресора. Про це в п'ятницю, 18 травня, повідомляє прес-служба Держкомтелерадіо.

Наказ про відмову видано на підставі негативного висновку експертної ради Держкомтелерадіо з питань аналізу та оцінки видавничої продукції.

«Експерти визнали, що в книзі Олени Качур, розрахованої на дитячу читацьку аудиторію, присутні ознаки пропаганди держави-агресора і звичної вже для російських пропагандистів практики фальсифікації історії Київської Русі, невизнання Української держави», - йдеться в повідомленні.

На думку експертної ради Держкомтелерадіо, в романі Чингіза Абдуллаєва під виглядом світоглядних дискусій головних героїв пропагується антиукраїнська політика держави-агресора, спрямована на ліквідацію незалежності України, виправдовується агресія Кремля проти національно-визвольних рухів у країнах Східної Європи і, зокрема, України.