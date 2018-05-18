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    Україна заборонила ввозити ще дві російські книги

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    Книга&nbsp;<em>Московський Кремль</em>&nbsp;Олени Качур - під забороною в Україні&nbsp;
    Книга Московський Кремль Олени Качур - під забороною в Україні 

    У книгах присутні ознаки пропаганди країни-агресора, фальсифікації історії Київської Русі та невизнання Української держави

    Держкомтелерадіо відмовило у ввезенні книг Московський Кремль Олени Качур та Симфонія темряви Чингіза Абдуллаєва за пропаганду держави-агресора. Про це в п'ятницю, 18 травня, повідомляє прес-служба Держкомтелерадіо.

    Наказ про відмову видано на підставі негативного висновку експертної ради Держкомтелерадіо з питань аналізу та оцінки видавничої продукції.

    «Експерти визнали, що в книзі Олени Качур, розрахованої на дитячу читацьку аудиторію, присутні ознаки пропаганди держави-агресора і звичної вже для російських пропагандистів практики фальсифікації історії Київської Русі, невизнання Української держави», - йдеться в повідомленні.

    На думку експертної ради Держкомтелерадіо, в романі Чингіза Абдуллаєва під виглядом світоглядних дискусій головних героїв пропагується антиукраїнська політика держави-агресора, спрямована на ліквідацію незалежності України, виправдовується агресія Кремля проти національно-визвольних рухів у країнах Східної Європи і, зокрема, України.

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