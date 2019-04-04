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    Україна закликала ОБСЄ «краще помічати» порушення РФ Мінських угод

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    Спостерігачі ОБСЄ на Донбасі - Україна закликала ОБСЄ «краще помічати» порушення РФ Мінських угод
    Спостерігачі ОБСЄ на Донбасі

    В Україні наголосили, що Росія продовжує підживлювати конфлікт, постачаючи зброю, боєприпаси та живу силу на окуповані райони Донбасу

    Робота Тристоронньої контактної групи (ТКГ) має бути зосереджана на виведенні з окупованих районів Донбасу російських збройних формувань та роззброєнні незаконних груп.

    На цьому наголосив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Прокопчук під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні у відповідь на доповідь спецпредставника чинного голови ОБСЄ Мартіна Сайдіка та глави СММ ОБСЄ в Україні Ертугрула Апакана, повідомляє «Укрінформ».

    «Досягнення мети мирного врегулювання - відновлення територіальної цілісності та суверенітету України в межах міжнародно визнаних кордонів - вимагає повної імплементації Мінських угод у всій їх повноті та деокупації Криму. Діяльність Тристоронньої контактної групи, в якій представники ОБСЄ забезпечують прогрес у припиненні російсько-українського конфлікту на Донбасі згідно з Мінськими домовленостями, має і надалі бути спрямованою на виведення російських збройних формувань та зброї з окупованих територій Донбасу та роззброєння незаконних збройних груп», - заявив український дипломат.

    За його словами, встановлення тривалого режиму припинення вогню та реалізація інших безпекових положень мають залишатися в центрі уваги ТКГ попри заперечення Росією своєї відповідальності.

    Крім того, зазначив Прокопчук, досягнення постійного моніторингу та перевірок ОБСЄ на українсько-російському державному кордоні, поруч з встановленням зони безпеки в прикордонних районах, «залишається важливим, оскільки Росія продовжує підживлювати конфлікт, постачаючи зброю, боєприпаси та живу силу на окуповані райони Донбасу».

    В українській делегації в ОБСЄ також виступили з пропозицією зберегти фокус дискусії під час наступних консультацій ТГК та її робочої групи з питань безпеки на досягненні так званого Великоднього перемир’я.

    Крім того, Україна закликала спецпредставника чинного голови ОБСЄ докласти всіх необхідних зусиль для реалізації ініціатив української сторони з відкриття КПВВ «Золоте» та ремонту пішохідного мосту біля Станиці Луганської.

    Говорячи про виконання мандату СММ в плані встановлення порушень основних принципів та зобов'язань ОБСЄ, Прокопчук закликав місію активніше відображати у своїх звітах порушення Росією цих зобов’язань, як, наприклад, введення на окупованому Донбасі російської валюти, податкової системи чи шкільних програм, що було впроваджено з порушенням територіальної цілісності та суверенітету України.

    СММ також має приділити максимальну увагу порушенням у сфері безпеки на окупованих Росією територіях України, додав дипломат.

    До слова, ОБСЄ зафіксувала на Донбасі новітні російські системи озброєння.

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