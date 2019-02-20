Оприлюднено факти використання російськими військовими на Донбасі снарядів «Краснополь»



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Фото: Операція об'єднаних сил / facebook.com

У всіх трьох випадках застосування високоточних снарядів «Краснополь»у місцях розривів знайдені характерні уламки зазначеного боєприпасу

За час проведення операції Обʼєднаних сил зафіксовано 3 випадки застосування артилерійських боєприпасів типу «Краснополь» – як по позиціях наших військ, так і об’єктах цивільної інфраструктури. Про це повідомляє штаб Операції об’єднаних сил у Facebook.

Факт першого застосування боєприпасів типу «Краснополь» зафіксовано 23 червня 2018 року по позиціях підрозділів Об'єднаних сил в районі населеного пункту Водяне.

Другий випадок зафіксовано 12 лютого 2019 року під час обстрілу позицій однієї з бригад Об'єднаних сил районі Широкине.

Втретє противник застосував ці боєприпаси 14 лютого 2019 року під час обстрілу населеного пункту Новолуганське, внаслідок чого повністю зруйновано двоповерховий житловий будинок.

У всіх трьох випадках у місцях розривів знайдені характерні уламки зазначеного боєприпасу.

Розвідкою Об'єднаних сил встановлено, що партія високоточних артилерійських боєприпасів типу «Краснополь» та приладів для їх наведення на ціль надійшла до окремої артилерійської бригади «Кальміус» 1-го АК у травні 2018 року.

«Краснополь» – корегований артилерійській снаряд калібру 152 мм. Призначений для ураження броньованих цілей та військових об’єктів з першого пострілу. Корекція здійснюється аеродинамічними рулями на кінцевій ділянці польоту за лазерною міткою на цілі. Для збільшення дальності стрільби має реактивний двигун або донний газогенератор.

Напередодні військова розвідка повідомляла, що російське командування на Донбасі ретельно готує артилерійські та мінометні підрозділи гібридної армії. На полігонах тимчасово окупованих територій проводяться практичні стрільби з використанням 122-х та 152-мм артилерійських систем і мінометів.

Раніше розвідка Міноборони повідомила, що на Донбасі окупанти мінують підступи до передової на всіх напрямках.

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