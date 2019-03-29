У Росії пройшли навчання зі зброєю, яка викликає галюцинації, - росЗМІ



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Скріншот з відео youtube.com/ Міноборони Росії

За словами військових, під час навчань була використана розробка, після застосування якої противник не тільки сліпне, але і може побачити галюцинації

На полігоні Муліно під Нижнім Новгородом пройшло тренування штурмового батальйону інженерних військ Збройних сил РФ. За словами військових, під час навчань була використана розробка, після застосування якої противник не тільки сліпне, але і може побачити галюцинації, передає УНН з посиланням на «360».

Сценарій навчань передбачав прохід мотострільців і танкістів через укріплений район, який утримували умовні формування бойовиків.

Відео з самих навчань було опубліковано Міноборони РФ, його можна подивитися на відеохостингу Youtube.

На одному з етапів навчань штурмові сапери захопили будівлю, в якому знаходилися бойовики. Важко екіпіровані бійці інженерного спецназу закидали противника гранатами. Потім в хід пішли автомати і почався штурм.

Попереду групи йшов боєць, який прикривав соратників бронещитом, оснащеним часто миготливими ліхтарями. Згідно з виданням, військові розповіли журналістам, що проміжки між спалахами ретельно розраховуються. Через них противник не тільки сліпне, але і може побачити галюцинації.

Скріншот з відео youtube.com/ Міноборони Росії

Нагадаємо, підготовку бойовиків Донбасу підтягують до рівня професійних російських військових.

Напередодні військова розвідка повідомляла, що російське командування на Донбасі ретельно готує артилерійські та мінометні підрозділи гібридної армії. На полігонах тимчасово окупованих територій проводяться практичні стрільби з використанням 122-х та 152-мм артилерійських систем і мінометів.

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