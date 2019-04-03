ОБСЄ зафіксувала на Донбасі новітні російські системи озброєння



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Автоматизована станція перешкод Р-330Ж «Житель» та комплекс радіоелектронної боротьби «Тірада-2», зафіксовані під смт Южна Ломуватка, на окупованій РФ частині Донбасу

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала на окупованій Росією частині Донбасу неподалік від населеного пункту Южна Ломуватка російські новітні системи озброєння. Про це з посиланням на звіт ОБСЄ повідомляє постійне представництво України при міжнародних організаціях у Відні у Twitter.

Фото: ukrinosce/twitter.com

«Російські новітні системи озброєння - автоматизована станція перешкод Р-330Ж «Житель» та комплекс радіоелектронної боротьби «Тірада-2», зафіксовані Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ неподалік від н.п. Южна Ломуватка, на окупованій Росією частині Донбасу», - йдеться в повідомленні.

Крім того, представники незаконних збройних формувань обстріляли житлові будинки на тимчасово непідконтрольній уряду території на Донбасі. Про це повідомляє Українська сторона СЦКК.

Фото: Операція об'єднаних сил / facebook.com

«Українська сторона СЦКК повідомляє, що бойовики ЗФ РФ активізувались та продовжують обстрілювати населені пункти вздовж лінії розмежування з метою дискредитації підрозділів Об’єднаних сил. Активні бойові дії та внутрішні розбірки російсько-окупаційних військ загрожують життю мирного населення та пошкоджують цивільну інфраструктуру Донбасу», - йдеться у повідомленні.

Так, у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, опублікований 1 квітня, йдеться про пошкодження трьох житлових будинків на вулиці Крилова у населеному пункті Глибокий, розташованому на непідконтрольному уряду України території, на відстані близько 55 км на захід від Луганська.

«Так, 28 березня спостерігачі зафіксували в житлових багатоквартирних будівлях близько 80 розбитих вікон, понад 50 пробоїн на другому поверсі в стінах першої будівлі, які виникли внаслідок стрільби зі стрілецької зброї калібру 7,62 мм», - йдеться в повідомленні.

При цьому, на відстані 150 метрів від будинку були виявлені 13 вирв, які утворилися внаслідок розривів артилерійських снарядів калібру 122 мм, та 7 свіжих вирв від розривів боєприпасів з невизначеного озброєння.

Крім того, на подвір'ї біля будинку команда Місії помітила розбите лобове скло важкого тягача на кшталт «КамАЗ».

Також на цій самій вулиці члени патруля СММ побачили ще два пошкоджені будинки.

«В одному із них були розбиті 4 вікна та виявлено більше 10 отворів, в іншому – також 4 розбиті вікна. За оцінкою, наявні пошкодження були спричинені вогнем зі стрілецької зброї калібру 7,62 мм. Обстежуючи дану ділянку за 70-150 метрів від будинків, спостерігачі також бачили 17 вирв», - зазначили у СЦКК.

Крім того, 29 березня у Глибокому працював міні БПЛА Місії. Безпілотник зафіксував пошкодження будинків та вирви на зазначеній території.

Нагадаємо, на Донбасі в зоні проведення операції Об’єднаних сил загинула відома жінка-доброволець Яна Червона (позивний Відьма). Вона служила у батальйоні «Донбас» кулеметницею.

Як повідомлялося раніше, 2 квітня окупанти збільшили число обстрілів на Донбасі: двоє військових загинули, двоє поранені.

Як прогнозували військові, одразу після виборів на Сході почала зростати кількість обстрілів. За минулу добу їх уже більше двох десятків.