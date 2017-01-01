Україна запровадить біометричний контроль для росіян раніше, ніж очікувалось

З 27 грудня в Україні введуть у дію мобільні комплекси біометричного контролю

Біометричний контроль в деяких місцях перетину кордону між Україною та Росією розпочнуть з 27 грудня. Про повідомив у Facebook радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк. «Для інформації потенційним порушникам державного кордону між РФ та Україною. З 27 грудня 2017 року введуть у дію мобільні комплекси біометричного контролю в



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Сканування відбитків пальців

З 27 грудня в Україні введуть у дію мобільні комплекси біометричного контролю

Біометричний контроль в деяких місцях перетину кордону між Україною та Росією розпочнуть з 27 грудня.

Про повідомив у Facebook радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

«Для інформації потенційним порушникам державного кордону між РФ та Україною. З 27 грудня 2017 року введуть у дію мобільні комплекси біометричного контролю в місцях ймовірного нелегального перетину кордону правопорушниками і контрабандистами», - написав він.

Сьогодні Шкіряк нагадував ,що з 1 січня 2018 року вступають в дію нові правила в’їзду в Україну для росіян, зокрема у них братимуть відбитки пальців.

Нагадаємо, у липні 2017 року стало відомо, що Україна вводить на кордоні біометричний контроль для іноземців. Тоді глава держави звернувся до міністра МВС Арсена Авакова взяти виконання відповідне рішення під особистий контроль, для того щоб на всіх основних пунктах перетину кордону прикордонники були забезпечені необхідним обладнанням для фіксації біометричних даних

Як пізніше пояснив голова Держприкордонслужби України Петро Цигикал, при в’їзді в Україну громадян з країн ЄС прикордонними зчитуватимуть дані з їх біометричних паспортів.

«А у росіян, оскільки у них біометричних паспортів немає, ми будемо брати відбитки пальців і створювати свою базу. Це на базі нашого «Гарту». І цю інформацію будемо передавати різним структурам: СБУ, міграційній службі, поліції тощо», – зазначив Цигикал.