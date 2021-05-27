Українські військові випробували новітній снаряд для «Градів»

Пуски пройшли з використанням штатної бойової машини БМ-21

На полігоні Широкий лан в Миколаївській області пройшли випробування новітнього снаряда для реактивної системи залпового вогню «Град». Реактивний снаряд калібру 122 мм має найменування «Тайфун-1». Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.

Як розповів АрміяInform технічний керівник випробувань бюро «Південне», пуски відбулися з використанням штатної бойової машини БМ-21.

Водночас для отримання у режимі реального часу телеметричної інформації з борту реактивних снарядів, під час їхнього польоту задіяли наземний мобільний вимірювальний пункт, що також створений цим підприємством.

До речі, виготовлення реактивного снаряда «Тайфун-1» відбувалося у тісній кооперації підприємств вітчизняного обороно-промислового комплексу.

Зокрема, окрім ДП «КБ «Південне», залучили Павлоградський механічний завод, ДП «ВО «Південний машинобудівний завод», ДП «НВО «Павлоградський хімічний завод», ДП «НВК «Фотоприлад», ДП «Державний науково-дослідний інститут хімічних продуктів» та інших виконавців.

Нещодавно український кулезахисний шолом успішно пройшов випробування Міноборони. Зазначається, що загальновійськовий кулезахисний шолом «ТОР-Д» за рівнем балістичного захисту відповідає стандартам НАТО. Він пройшов успішне випробування в сертифікованій лабораторії США за стандартом NIG, рівень ІІІ-А.

Також на початку травня війська ППО випробували новий імітатор повітряної цілі. Подібні вироби активно використовують в арміях країн-членів НАТО. Це перша вітчизняна продукція такого типу для українського війська, що дає змогу імітувати групову ціль, повітряну атаку двох-трьох ворожих літаків або безпілотних літальних апаратів одночасно.

Раніше повідомлялося, що в Україні пройшли вогневі випробування ракетної системи залпового вогню «Буревій», яка має замінити РЗСВ «Ураган».