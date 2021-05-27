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    Українські військові випробували новітній снаряд для «Градів»

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    Випробування реактивних снарядів провели на Миколаївщині&nbsp; - Українські військові випробували новітній снаряд для «Градів»
    Випробування реактивних снарядів провели на Миколаївщині 
    Фото: Міноборони

    Пуски пройшли з використанням штатної бойової машини БМ-21

    На полігоні Широкий лан в Миколаївській області пройшли випробування новітнього снаряда для реактивної системи залпового вогню «Град». Реактивний снаряд калібру 122 мм має найменування «Тайфун-1». Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.

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    Українські військові випробували новітній снаряд для «Градів»
    Українські військові випробували новітній снаряд для «Градів»
    Українські військові випробували новітній снаряд для «Градів»
    Українські військові випробували новітній снаряд для «Градів»

    Як розповів АрміяInform технічний керівник випробувань бюро «Південне», пуски відбулися з використанням штатної бойової машини БМ-21.

    Водночас для отримання у режимі реального часу телеметричної інформації з борту реактивних снарядів, під час їхнього польоту задіяли наземний мобільний вимірювальний пункт, що також створений цим підприємством.

    До речі, виготовлення реактивного снаряда «Тайфун-1» відбувалося у тісній кооперації підприємств вітчизняного обороно-промислового комплексу.

    Зокрема, окрім ДП «КБ «Південне», залучили Павлоградський механічний завод, ДП «ВО «Південний машинобудівний завод», ДП «НВО «Павлоградський хімічний завод», ДП «НВК «Фотоприлад», ДП «Державний науково-дослідний інститут хімічних продуктів» та інших виконавців.

    Нещодавно український кулезахисний шолом успішно пройшов випробування Міноборони. Зазначається, що загальновійськовий кулезахисний шолом «ТОР-Д» за рівнем балістичного захисту відповідає стандартам НАТО. Він пройшов успішне випробування в сертифікованій лабораторії США за стандартом NIG, рівень ІІІ-А.

    Також на початку травня війська ППО випробували новий імітатор повітряної цілі. Подібні вироби активно використовують в арміях країн-членів НАТО. Це перша вітчизняна продукція такого типу для українського війська, що дає змогу імітувати групову ціль, повітряну атаку двох-трьох ворожих літаків або безпілотних літальних апаратів одночасно.

    Раніше повідомлялося, що в Україні пройшли вогневі випробування ракетної системи залпового вогню «Буревій», яка має замінити РЗСВ «Ураган».

    Теги: НАТО зброя Міноборони військові навчання військові
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    Українські військові випробували новітній снаряд для «Градів»