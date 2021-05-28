Українська армія отримала модернізовану радіолокаційну станцію

Військові отримали практично новий радар з підвищеною дальністю дії

Повітряні сили ЗСУ отримали модернізовану до виду 35Д6М радіолокаційна станцію (РЛС) 19Ж6. Про це повідомляє пресслужба ДК «Укроборонпром».

«Передана військовим станція отримала повністю оновлену антену, функціональне та сучасне програмне забезпечення. Для більш зручної роботи операторів встановлені нові робочі місця та система кондиціонування. Проведено капітальний ремонт шасі із заміною кузова», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що роботи з модернізації провело підприємство КП «НВК «Іскра», яке входить до складу Державного концерну «Укроборонпром».

«В результаті модернізації РЛС військові отримали практично новий радар з підвищеною дальністю дії, збільшеною точністю визначення координат, покращеними параметрами траєкторної обробки, зменшеною вартістю технічного обслуговування та збільшеним строком експлуатації», – повідомили деталі модернізації на підприємстві.

Фото: Укроборонпром

Як зазначають фахівці підприємства, процес модернізації станції 19Ж6 до рівня 35Д6М є досить складним та потребує копіткої праці. Адже РЛС повністю розбирають, проводять дефектовку, після чого ремонтують складові, які підлягають відновленню, замінюють елементну базу та приводять у відповідність із підвищеними після модернізації параметрами.

Як відомо, сімейство радарів 35Д6 вже значний період часу використовується в Збройних силах України та має позитивний досвід експлуатації.

РЛС 35Д6М – це вітчизняна радіолокаційна станція зі збільшеною дальністю дії, покращеними параметрами траєкторної обробки, розширеними функціональними можливостями за рахунок цифрових програмних рішень.

Радари сімейства 35Д6 призначені для виявлення цілей на малих та середніх висотах в умовах впливу активних та пасивних завад з видачею координатної та трасової інформації, а також для роботи у складі сучасних автоматизованих систем ППО та для видачі цілевказівок зенітно-ракетним комплексам.

Напередодні українські військові випробували новітній снаряд для «Градів».

Додамо, що Україна була учасницею самітів НАТО, починаючи з вересня 2014 року, і завдяки активній позиції тодішньої команди вдалося подолати ембарго на постачання озброєння, необхідного для стримування російської агресії. Однак, Україну вже два роки не запрошують на саміти НАТО.



