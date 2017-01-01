Україна засудила запуск КНДР міжконтинентальної балістичної ракети, - заява МЗС

В МЗС зазначають, що продовження Пхеньяном запусків ракет є свідомим і систематичним порушенням міжнародного права

Україна рішуче засуджує запуск 28 листопада 2017 року КНДР нової міжконтинентальної балістичної ракети Хвасон-15, здатною нести ядерний заряд. Про це повідомляє прес-служба МЗС. «Дії Пхеньяна, спрямовані на розвиток більш потужних ракет, а також погрози застосувати ядерну зброю є серйозною загрозою не лише безпосереднім сусідам



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В МЗС зазначають, що продовження Пхеньяном запусків ракет є свідомим і систематичним порушенням міжнародного права

Україна рішуче засуджує запуск 28 листопада 2017 року КНДР нової міжконтинентальної балістичної ракети Хвасон-15, здатною нести ядерний заряд. Про це повідомляє прес-служба МЗС.

«Дії Пхеньяна, спрямовані на розвиток більш потужних ракет, а також погрози застосувати ядерну зброю є серйозною загрозою не лише безпосереднім сусідам КНДР, але і глобальній стабільності та безпеці вже далеко поза межами Корейського півострова», - зазначають у відомстві.

Також в МЗС зазначають, що продовження Пхеньяном таких запусків є свідомим і систематичним порушенням міжнародного права та низки відповідних резолюцій РБ ООН щодо північнокорейської ракетної програми.

Так, Україна приєднується до всіх країн, які виступили із засудженням такої небезпечної діяльності Пхеньяна, і закликає керівництво КНДР негайно припинити провокації.

Нагадаємо, Пхеньян 28 листопада здійснив запуск балістичної ракети в напрямку Японського моря. Вона впала за 250 кілометрів від узбережжя Японії. У Токіо висловили протест у відповідь на запуск ракети.