Балістична ракета КНДР пролетіла 1000 км і впала в Японське море
- Сьогодні, 00:52
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Японський уряд направить ноту протесту Пхеньяну у зв'язку із запуском
Балістична ракета, запущена КНДР, після приблизно 50 хвилин польоту впала у виключній економічній зоні Японії.
Про це повідомляє японський телеканал Ен-Ейч-Кей з посиланням на оцінки міноборони Японії.
Зазначається, що ракета пролетіла над островом Хоккайдо.
Генеральний секретар кабінету міністрів Японії Йосіхіде Сугу заявив, що уряд Японії у зв'язку з черговим пуском КНДР балістичної ракети має намір скликати Раду національної безпеки.
Він також повідомив журналістам, що японський уряд направить ноту протесту Пхеньяну у зв'язку із запуском.
«Для нашої країни, провокаційні дії КНДР, що повторюються, абсолютно неприйнятні, і ми рішуче протестуємо проти них. Ми також зажадали зміни політики КНДР. Уряд продовжить докладати всіх зусиль для збору та аналізу інформації», - сказав Суга.
Глава міноборони Японії Іцунорі Онодера заявив журналістам, що ракета КНДР пролетіла близько 1000 км, збитків під час падіння в Японське море не зафіксовано.
Ввечері 28 листопада стало відомо, що Північна Корея провела черговий запуск балістичної ракети з провінції Південний Пхеньян.
Пентагон підтвердив запуск ракети з боку КНДР.
Попереднє випробування КНДР провела у середині вересня. За оцінкою спеціалістів, ракета сягнула висоти 770 км і пролетіла приблизно 3700 км. Перед тим, як впасти у Тихий океан, вона пролетіла над японським островом Хоккайдо.
У вівторок повідомлялося, що авторитетні експерти в американському уряді переконані в тому, що Пхеньян має провести нове випробування балістичної ракети протягом декількох наступних днів.
Раніше у вівторок, 28 листопада, представник уряду Японії заявив про те, що вони зафіксували типові радіосигнали в КНДР, після яких зазвичай Пхеньян проводить запуски ракет. Однак при цьому дані із супутників не фіксують того, що в КНДР ведуться відповідні приготування.
Джерело: Інтерфакс-Україна