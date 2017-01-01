Україна зменшила запаси газу у підземних сховищах
- Вчора, 09:47
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Протягом доби з ПСГ України було відібрано 39,35 млн куб. м газу
Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 25 листопада зменшився до 16,341 млрд куб. м. Про це свідчать дані ПАТ «Укртрансгаз».
За останніми даними, за добу в ПСГ України газ не закачувався.
Також протягом доби з ПСГ України було відібрано 39,35 млн куб. м газу.
При цьому в даних за 25 листопада вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 26,47 млн куб. м, з Угорщини - 13,73 млн куб. м, з Польщі - 4,64 млн куб. м газу.
Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 52%.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Джерело: УНН