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    Україна зменшила запаси газу у підземних сховищах

    Протягом доби з ПСГ України було відібрано 39,35 млн куб. м газу
    Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 25 листопада зменшився до 16,341 млрд куб. м. Про це свідчать дані ПАТ «Укртрансгаз». За останніми даними, за добу в ПСГ України газ не закачувався. Також протягом доби з ПСГ України було відібрано 39,35 млн куб. м газу. При цьому в даних за 25 листопада вказано, що в Україну за добу
    • Вчора, 09:47
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    Протягом доби з ПСГ України було відібрано 39,35 млн куб. м газу

    Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 25 листопада зменшився до 16,341 млрд куб. м. Про це свідчать дані ПАТ «Укртрансгаз».

    За останніми даними, за добу в ПСГ України газ не закачувався.

    Також протягом доби з ПСГ України було відібрано 39,35 млн куб. м газу.

    При цьому в даних за 25 листопада вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 26,47 млн куб. м, з Угорщини - 13,73 млн куб. м, з Польщі - 4,64 млн куб. м газу.

    Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 52%.

    Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.

    Джерело: УНН

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