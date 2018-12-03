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    Українці в Лондоні оголосили місячну акцію протесту через агресію на Азові

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    <span>Учасники акції в Лондоні вивісили банер зі словами &laquo;Коли впаде останній український солдат, Путін прийде за вами!&raquo;</span> - Українці в Лондоні оголосили місячну акцію протесту через агресію на Азові
    Учасники акції в Лондоні вивісили банер зі словами «Коли впаде останній український солдат, Путін прийде за вами!»
    Фото: Facebook Альони Вербицької

    Акція представників української діаспори проходить біля офісу прем'єр-міністра Великої Британії

    Українська діаспора та їхні друзі в Лондоні проводять 30-денну акцію протесту у відповідь на агресивні дії Росії в Азовському морі з вимогою звільнити українських військовополонених.

    Про це повідомила у Facebook радник заступника голови Адміністрації президента України Альона Вербицька.

    За її словами, акція проходить біля офісу прем'єр-міністра Великої Британії.

    «Коли впаде останній український солдат, Путін прийде за вами!». Саме з такими словами до європейського суспільства та до влади Великобританії звернулися організатори акції протесту», - написала Вербицька.

    Нагадаємо, у Москві громадські активісти в суботу, 1 грудня, вийшли на антивоєнну акцію і провели пікети біля будівлі адміністрації президента РФПротестувальники принесли плакати з гаслом «Ні війні з Україною» у відповідь на агресивні дії Росії в Керченській протоці.

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