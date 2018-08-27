Українці зможуть онлайн дивитися за міжнародними грошовими переказами



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Міжнародні грошові перекази, що здійснюються за допомогою системи SWIFT gpi приходять до отримувача за менш ніж 1 добу

Державний Ощадбанк став першим в Україні банком, що приєднався до системи SWIFT global payments innovation (gpi), яка дозволяє здійснювати міжнародні грошові перекази швидше та слідкувати за їхнім станом онлайн.

Про це повідомляє прес-служба Ощадбанку.

Як зазначається, міжнародні грошові перекази, що здійснюються за допомогою системи SWIFT gpi приходять до отримувача за менш ніж 1 добу. При цьому, клієнт може слідкувати за тим, на якому саме етапі пересилаються кошти за допомогою мобільного додатку gpi Tracker.

«До сервісу підключилось вже понад 180 фінансових установ по всьому світу. Понад 100 мільярдів доларів США за допомогою SWIFT gpi щодня відправляється через більш ніж 450 міжнародних платіжних коридорів», — повідомляють у прес-службі Ощадбанку.

Нагадаємо, що система SWIFT — це міжнародна міжбанківська система обміну банківською інформацією та здійснення грошових переказів між банками з різних країн світу.