Морози будуть ще сильнішими. На вихідні українців чекає справжнє випробування

18 січня холодна погода збережеться

У найближчі дні погода в Україні погіршиться: очікується значне похолодання, температура опуститься до -21. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на інформацію синоптиків.

15-16 січня на території України вночі температура опуститься до 12-18° морозу, місцями в північних областях до 21° морозу, вдень до 10−16° морозу.

У Києві вночі очікується до 13-18° морозу, вдень до 11−15° морозу. По Київській області 15-16 січня вночі температура знизиться до 13-18° морозу, місцями до 21° морозу, вдень до 11−16° морозу.

17-18 січня холодна погода збережеться.

Згідно з прогнозом синоптиків Gismeteo, найсерйознішою ситуація буде на Півночі та Сході України, на Заході і Півдні мінуси теж будуть великими, але не критичними. Найхолоднішими будуть дні з 16 по 19 січня, а 20-24 числа в Україну повернеться плюсова температура і дощі.

У п'ятницю, 15 січня, в Україні очікується хмарна та морозна погода, у більшості областей ітиме сніг.

Через значне похолодання комунальне підприємство «Київтеплоенерго» посилює опалення в Києві. На період похолодання у столиці почали функціонувати 33 пункти обігріву, 10 із яких – у цілодобовому режимі. До пунктів обігріву може звернутися кожен, хто потребує допомоги в морозні дні.

До речі, спеціальні пункти, де можна буде безкоштовно погрітися та поїсти, з'являться в усіх областях.