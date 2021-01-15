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    Морози будуть ще сильнішими. На вихідні українців чекає справжнє випробування

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    За прогнозами, тепло повернеться 20 січня - Морози будуть ще сильнішими. На вихідні українців чекає справжнє випробування
    За прогнозами, тепло повернеться 20 січня
    Фото з відкритих джерел

    18 січня холодна погода збережеться

    У найближчі дні погода в Україні погіршиться: очікується значне похолодання, температура опуститься до -21. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на інформацію синоптиків.

    15-16 січня на території України вночі температура опуститься до 12-18° морозу, місцями в північних областях до 21° морозу, вдень до 10−16° морозу.

    У Києві вночі очікується до 13-18° морозу, вдень до 11−15° морозу. По Київській області 15-16 січня вночі температура знизиться до 13-18° морозу, місцями до 21° морозу, вдень до 11−16° морозу.

    17-18 січня холодна погода збережеться.

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    Морози будуть ще сильнішими. На вихідні українців чекає справжнє випробування
    Морози будуть ще сильнішими. На вихідні українців чекає справжнє випробування
    Фото: Український гідрометеорологічний центр

    Згідно з прогнозом синоптиків Gismeteo, найсерйознішою ситуація буде на Півночі та Сході України, на Заході і Півдні мінуси теж будуть великими, але не критичними. Найхолоднішими будуть дні з 16 по 19 січня, а 20-24 числа в Україну повернеться плюсова температура і дощі. 

    У п'ятницю, 15 січня, в Україні очікується хмарна та морозна погода, у більшості областей ітиме сніг.

    Через значне похолодання комунальне підприємство «Київтеплоенерго» посилює опалення в Києві. На період похолодання у столиці почали функціонувати 33 пункти обігріву, 10 із яких – у цілодобовому режимі. До пунктів обігріву може звернутися кожен, хто потребує допомоги в морозні дні.

    До речі, спеціальні пункти, де можна буде безкоштовно погрітися та поїсти, з'являться в усіх областях. 

    Теги: прогноз погоди Україна снігопад
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