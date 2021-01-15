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    Як негода вплинула на роботу столичного аеропорту

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    Літаки обробляють&nbsp;рідиною від ожеледі - Як негода вплинула на роботу столичного аеропорту
    Літаки обробляють рідиною від ожеледі
    Фото: Аеропорт «Київ»

    На території аеропорту «Київ» працює понад 120 одиниць спецтехніки

    Погіршення погоди в Україні не вплинуло на роботу міжнародного аеропорту «Київ». Про це повідомляє пресслужба летовища.

    «Ми вчасно підготувалися до снігових опадів та пониження температури, а тому всі рейси виконуються за розкладом і без запізнень», - зазначила адміністрація аеропорту.

    Нині автопарк, який працює на пероні аеропорту, налічує понад 120 одиниць спеціалізованої техніки:

    • вимірювач коефіцієнта зчеплення на злітно-посадковій смузі Skiddometer BV11,
    • діайсери (техніка для обробки літаків рідиною від ожеледі),
    • установки для підігріву повітряного судна,
    • навісне обладнання Boschung використовують для запобігання льодоутворення,
    • машини для розсіювання піску,
    • авто для нанесення рідкого хімреагенту,
    • снігоочисна машинерія,
    • вітрові машини,
    • сміттєприбиральна техніка і трактори, бульдозери, грейдери, навантажувачі,
    • снігоприбиральна техніка.

    З розкладом рейсів аеропорту «Київ» можна ознайомитися за посиланням: https://iev.aero/departures

    Нагадаємо, що 15-16 січня в Києві очікується значне зниження температури. вночі 15-16 січня синоптики прогнозують до 13-18° морозу, вдень – до 11-15° морозу. Так само холодна погода утримається 17-18 січня.

    У зв’язку з сильним снігопадом у Києві дорожники працюють цілодобово.

    У ніч на 15 січня до прибирання столичних вулиць було залучено майже 500 одиниць техніки

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    Теги: Київ Аеропорт Київ снігопад негода
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