Як негода вплинула на роботу столичного аеропорту

На території аеропорту «Київ» працює понад 120 одиниць спецтехніки

Погіршення погоди в Україні не вплинуло на роботу міжнародного аеропорту «Київ». Про це повідомляє пресслужба летовища.

«Ми вчасно підготувалися до снігових опадів та пониження температури, а тому всі рейси виконуються за розкладом і без запізнень», - зазначила адміністрація аеропорту.

Нині автопарк, який працює на пероні аеропорту, налічує понад 120 одиниць спеціалізованої техніки:

вимірювач коефіцієнта зчеплення на злітно-посадковій смузі Skiddometer BV11,

діайсери (техніка для обробки літаків рідиною від ожеледі),

установки для підігріву повітряного судна,

навісне обладнання Boschung використовують для запобігання льодоутворення,

машини для розсіювання піску,

авто для нанесення рідкого хімреагенту,

снігоочисна машинерія,

вітрові машини,

сміттєприбиральна техніка і трактори, бульдозери, грейдери, навантажувачі,

снігоприбиральна техніка.

З розкладом рейсів аеропорту «Київ» можна ознайомитися за посиланням: https://iev.aero/departures

Нагадаємо, що 15-16 січня в Києві очікується значне зниження температури. вночі 15-16 січня синоптики прогнозують до 13-18° морозу, вдень – до 11-15° морозу. Так само холодна погода утримається 17-18 січня.

У зв’язку з сильним снігопадом у Києві дорожники працюють цілодобово.

У ніч на 15 січня до прибирання столичних вулиць було залучено майже 500 одиниць техніки.

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