Як негода вплинула на роботу столичного аеропорту
На території аеропорту «Київ» працює понад 120 одиниць спецтехніки
Погіршення погоди в Україні не вплинуло на роботу міжнародного аеропорту «Київ». Про це повідомляє пресслужба летовища.
«Ми вчасно підготувалися до снігових опадів та пониження температури, а тому всі рейси виконуються за розкладом і без запізнень», - зазначила адміністрація аеропорту.
Нині автопарк, який працює на пероні аеропорту, налічує понад 120 одиниць спеціалізованої техніки:
- вимірювач коефіцієнта зчеплення на злітно-посадковій смузі Skiddometer BV11,
- діайсери (техніка для обробки літаків рідиною від ожеледі),
- установки для підігріву повітряного судна,
- навісне обладнання Boschung використовують для запобігання льодоутворення,
- машини для розсіювання піску,
- авто для нанесення рідкого хімреагенту,
- снігоочисна машинерія,
- вітрові машини,
- сміттєприбиральна техніка і трактори, бульдозери, грейдери, навантажувачі,
- снігоприбиральна техніка.
З розкладом рейсів аеропорту «Київ» можна ознайомитися за посиланням: https://iev.aero/departures
Нагадаємо, що 15-16 січня в Києві очікується значне зниження температури. вночі 15-16 січня синоптики прогнозують до 13-18° морозу, вдень – до 11-15° морозу. Так само холодна погода утримається 17-18 січня.
У зв’язку з сильним снігопадом у Києві дорожники працюють цілодобово.
У ніч на 15 січня до прибирання столичних вулиць було залучено майже 500 одиниць техніки.