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    Суспільство

    Морози до -11 і сніг: прогноз погоди в Україні на 15 січня

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    Морози до -11 і сніг: прогноз погоди в Україні на 15 січня - Морози до -11 і сніг: прогноз погоди в Україні на 15 січня
    Морози до -11 і сніг: прогноз погоди в Україні на 15 січня

    Дороги вкриє ожеледиця

    У п'ятницю, 15 січня, в Україні очікується хмарна та морозна погода, у більшості областей ітиме сніг.

    Про це повідомляє Укргідрометцентр. 

    На заході України хмарно, невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі та вдень -7 ... -13 градусів, (в Закарпатській і Чернівецькій областях вдень -3 ... -9 градусів).

    На півночі України хмарно, невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі та вдень -8 ... -13 градусів.

    У центрі України хмарно, невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі та вдень -4 ... -9 градусів.

    На сході України хмарно, невеликий сніг (вночі місцями), на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі та вдень -3 ... -8 градусів.

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    На півдні України хмарно, без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3 ... -9 градусів, удень +2 ... -5 градусів.

    У п'ятницю, 15 січня, у Києві хмарно, невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Вночі та вдень посиляться морози, температура повітря -9 ... -11 градусів.

    Теги: прогноз погоди дороги Укргідрометцентр повітря вітер
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