Морози до -11 і сніг: прогноз погоди в Україні на 15 січня

Дороги вкриє ожеледиця

У п'ятницю, 15 січня, в Україні очікується хмарна та морозна погода, у більшості областей ітиме сніг.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На заході України хмарно, невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі та вдень -7 ... -13 градусів, (в Закарпатській і Чернівецькій областях вдень -3 ... -9 градусів).

На півночі України хмарно, невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі та вдень -8 ... -13 градусів.

У центрі України хмарно, невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі та вдень -4 ... -9 градусів.

На сході України хмарно, невеликий сніг (вночі місцями), на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі та вдень -3 ... -8 градусів.

На півдні України хмарно, без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3 ... -9 градусів, удень +2 ... -5 градусів.

У п'ятницю, 15 січня, у Києві хмарно, невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Вночі та вдень посиляться морози, температура повітря -9 ... -11 градусів.