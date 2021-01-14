В Україні з'являться спеціальні пункти, де можна буде безкоштовно погрітися та поїсти

У регіонах з інтенсивними опадами працюватиме снігоочисна та посипочна техніка

На період значного зниження температури в усіх областях розгорнуть мережу пунктів обігріву, повідомили в пресслужбі уряду.

Повідомляється, що пункти мають запрацювати на місцях – за умови зниження температури повітря від -10 градусів і нижче. Також ці пункти забезпечать продуктами, одноразовим посудом, паливом та іншими предметами першої необхідності.

«Соціальні служби повинні активізувати роботу щодо надання допомоги незахищеним верствам населення, щоби не допустити їх обмороження та загибелі», – йдеться в повідомленні.

Також в областях, де очікуються інтенсивні опади, потрібно вивести снігоочисну та посипочну техніку на найбільш складні ділянки доріг, привести в готовність таку техніку для взаємодії із суміжними регіонами, де прогнозуються сильні снігопади.

Напередодні повідомлялося, що в Києві під час морозів діятиме 32 пункти обігріву. З'явився перелік адрес.

За прогнозами Украгідрометцентру, в Україні очікується погіршання погодних умов. Зокрема, у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях прогнозується значний сніг, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини та ожеледиця на дорогах. У Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях – налипання мокрого снігу та ожеледь.

Також 15-16 січня в Україні очікується зниження температури вночі до 12-18 градусів морозу, місцями в північних областях до 21 градусу морозу, вдень до 10-16 градусів морозу. Холодна погода утримається і 17-18 січня.

Нагадаємо, раніше синоптики порадили 15-16 січня в певних регіонах України не виходити на вулицю.