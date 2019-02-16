Українців попередили про нові види шахрайства



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Зловмисники використовують схеми, за якими пропонують клієнтам швидкий та легкий заробіток

Сотні мільйонів шахраї залучають у свої сумнівні фінансові проекти і в Україні громадяни все частіше стають їх жертвами. Зловмисники використовують схеми, за якими пропонують клієнтам швидкий та легкий заробіток. Натомість – втягують жертву у боргову кабалу. Тільки у 2018 році кіберполіція припинила діяльність 18 злочинних груп, які позиціонували свою діяльність як роботу різноманітних фінансових проектів.

Про це повідомляє прес-служба кіберполіції.

Щоденний обіг на всесвітньому ринку Forex має грошовий обіг, який обліковується мільярдами доларів. Саме це і привертає увагу шахраїв. Більшість з рекламованих останнім часом проектів побудовані за принципом фінансових пірамід і не мають жодних реєстраційних документів, або мають сфальсифіковані документи.

Реклама подібних проектів відбувається виключно в мережі, оскільки цільова аудиторія шахраїв – інтернет-користувачі. При цьому, належність позитивних відгуків в мережі та на форумах не дає гарантії того, що брокеру можна довіряти.

При цьому, зазвичай шахраї використовують спеціальні програмні засоби, які створюють ілюзію торгів на реальних фінансових ринках. Використовуючи можливості SIP телефонії, які надають можливість підміни номеру, шахраї формують враження роботи офісу за кордоном. Також, для залучення іноземних інвесторів, шахраї набирають в штат іноземців, які можуть спілкуватися з клієнтами їх рідною мовою. Зазвичай, це іноземні студенти, яким пропонують нібито легальний заробіток.

Усі схеми діяльності шахраїв схожі між собою. Як приклад, вже у 2019 році кіберполіція припинила діяльність офісу, який позиціонував себе як «бінарний опціон». Зловмисники, під виглядом участі в онлайн торгах валютними парами (бінарні опціони) пропонували бажаючим отримання додаткового пасивного прибутку. Для цього необхідно було створити свій робочий онлайн кабінет на сайті «dax100.org» та зробити внесок - 100 євро.

Коли ж клієнт намагався вивести гроші, шахраї під різними приводами відмовляли в цьому та пропонували продовжити торги. Якщо клієнт відмовлявся й надалі вкладати кошти в торги, адміністрація майданчика цілеспрямовано проводила ряд операцій, що призводили до повної втрати клієнтом грошей.

Організатором даної шахрайської схеми був 36-річний мешканець Черкас. Саме він організував та підтримував роботу офісу в місті Черкаси. Штат співробітників цього офісу налічував 15 менеджерів.

Слідчі Черкаської поліції за даним фактом розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст. 190 (шахрайство) КК України. Після отримання результатів експертизи буде вирішено питання щодо оголошення підозри. Роботу шахрайського сайту наразі припинено. Зловмисникам загрожує до восьми років ув’язнення.

Кіберполіція звертає увагу громадян, що на сьогоднішній день подібні шахрайські схеми не є поодинокими та з кожним днем кількість жертв таких злочинних схем збільшується. Україна не є єдиною країною, де такий вид шахрайства поширюється. Ефективні методи протидії таким явищам намагаються знайти по всьому світу. Різни країни використовують сьогодні різни методи – від обмежень до заборони.

За оперативною інформацією, у 2018 році тисячі громадян як України, так і за кордоном, стали жертвами подібних схем. За приблизними оцінками, в Україні один шахрайський офіс протягом місяця приносив близько мільйона гривень. Найбільші з них – «HQbroker» та «Trade12». Протягом року в Україні кіберполіція припинила діяльність 18 злочинних груп. За усіма цими фактами розпочато кримінальні провадження та триває досудове розслідування.

Кіберполіція звертає увагу громадян, що інвестуючи в подібні фінансові проекти, не існує жодних гарантій виплат чи повернення вкладених коштів. Натомість, існує велика вірогідність того, що Ви можете стати жертвою чергової шахрайської схеми.