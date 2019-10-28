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    На кордоні під Ужгородом 500 фур стоять у 10-кілометровій черзі

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    Цифра з вантажівок, що сьогодні стоять у черзі перед КПП Ужгород - Вишнє Нємецке, досягла п'яти сотень - На кордоні під Ужгородом 500 фур стоять у 10-кілометровій черзі
    Цифра з вантажівок, що сьогодні стоять у черзі перед КПП Ужгород - Вишнє Нємецке, досягла п'яти сотень

    Напружена ситуація на українсько-словацькому кордоні триває з 16 жовтня

    На словацькому кордоні біля Ужгорода автомобільна черга збільшилася вже до 500 фур, автівки продовжують під'їжджати.

    Про це повідомили в пресслужбі Чопського прикордонного загону, пише Укрінформ.

    «Цифра з вантажівок, що сьогодні стоять у черзі перед КПП Ужгород - Вишнє Нємецке, досягла п'яти сотень, і вона, прогнозовано, збільшуватиметься, поки не відкриють польські дозволи на рух вантажівками країною. Наразі ситуація виглядає так, що фури під'їжджають, тому черга збільшуватиметься»,- прокоментували ситуацію в Чопському прикордонзагоні ДПСУ.

    За добу прикордонники зазвичай у цьому пункті пропускають 50-80 вантажівок, зараз таку ж кількість пропускають за зміну, тобто, 12 годин. 

    Як повідомили в Чопському прикордонзагоні ДПСУ, напружена ситуація на українсько-словацькому кордоні триває з 16 жовтня. Перспектив щодо того, аби напруга зменшилася, наразі немає.

    Вранці ЗМІ повідомляли, що на кордоні зі Словаччиною зібралося понад 450 автівок. Черга тоді вже займала 10 км об'їзної дороги навколо Ужгорода.

    прикордонники дороги Словаччина вантажівки Ужгород кордон
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