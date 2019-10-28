На кордоні під Ужгородом 500 фур стоять у 10-кілометровій черзі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Цифра з вантажівок, що сьогодні стоять у черзі перед КПП Ужгород - Вишнє Нємецке, досягла п'яти сотень

Напружена ситуація на українсько-словацькому кордоні триває з 16 жовтня

На словацькому кордоні біля Ужгорода автомобільна черга збільшилася вже до 500 фур, автівки продовжують під'їжджати.

Про це повідомили в пресслужбі Чопського прикордонного загону, пише Укрінформ.

«Цифра з вантажівок, що сьогодні стоять у черзі перед КПП Ужгород - Вишнє Нємецке, досягла п'яти сотень, і вона, прогнозовано, збільшуватиметься, поки не відкриють польські дозволи на рух вантажівками країною. Наразі ситуація виглядає так, що фури під'їжджають, тому черга збільшуватиметься»,- прокоментували ситуацію в Чопському прикордонзагоні ДПСУ.

За добу прикордонники зазвичай у цьому пункті пропускають 50-80 вантажівок, зараз таку ж кількість пропускають за зміну, тобто, 12 годин.

Як повідомили в Чопському прикордонзагоні ДПСУ, напружена ситуація на українсько-словацькому кордоні триває з 16 жовтня. Перспектив щодо того, аби напруга зменшилася, наразі немає.

Вранці ЗМІ повідомляли, що на кордоні зі Словаччиною зібралося понад 450 автівок. Черга тоді вже займала 10 км об'їзної дороги навколо Ужгорода.