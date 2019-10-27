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    Синоптик попередила про похолодання найближчими днями

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    Синоптик попередила про похолодання найближчими днями

    28 жовтня очікується похолодання у трьох областях

    З понеділка, 28 жовтня, в Україні погіршиться погода, зокрема у Волинській, Рівненській і Львівській областях.

    Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

    За даними синоптика, в неділю, 27 жовтня, в Україні буде тепло, без дощів і з туманами.

    Але вже у понеділок, 28 жовтня, очікується похолодання у Волинській, Рівненській та Львівській областях.

    За її словами, у вівторок, 29 жовтня похолодання пошириться на більшість областей.

    Як повідомлялося, 12 жовтня у Києві розпочалося бабине літо. Стовпчик термометра піднявся вище +23 градуси. Станом на 15 жовтня бабине літо в столиці встановило два температурні рекорди.

    Після полудня 15 жовтня було встановлено ще один температурний рекорд: стовпчик максимального термометра піднявся до +24,1, що на 0,4 градуса вище попереднього максимуму температури повітря, зафіксованого у 1885 році, тобто 134 роки тому.

    У суботу, 19 жовтня, у Києві яскраве бабине літо ознаменувалось четвертим температурним рекордом.

    Аномальне тепло в середині жовтня спричинило цвітіння дерев у Києві, які зазвичай квітнуть навесні.

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