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    У Кличка показали, як і вдень, і вночі будується Шулявський міст (фото)

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    Роботи на шляхопроводі не припиняються і вночі - У Кличка показали, як і вдень, і вночі будується Шулявський міст (фото)
    Роботи на шляхопроводі не припиняються і вночі
    Фото: Микола Поворозник, Facebook

    Роботи на Шулявському шляхопроводі йдуть за графіком

    У понеділок, 28 жовтня, керівництво Київської міської держадміністрації перевірило, як тривають роботи на Шулявському шляхопроводі. Про це повідомив на перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, який віднедавна курує питання транспорту у столиці.

    За його словами, на будівництві нового шляхопроводу роботи тривають цілодобово.

    «Робочий тиждень розпочинаємо з перевірки важливих інфраструктурних об’єктів. Роботи на Шулявському шляхопроводі йдуть дуже активно і вдень, і вночі. Усі служби максимально дотримуються графіку робіт», - написав Поворозник на своїй сторінці у Facebook.

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    У Кличка показали, як і вдень, і вночі будується Шулявський міст (фото)
    У Кличка показали, як і вдень, і вночі будується Шулявський міст (фото)
    У Кличка показали, як і вдень, і вночі будується Шулявський міст (фото)
    У Кличка показали, як і вдень, і вночі будується Шулявський міст (фото)
    У Кличка показали, як і вдень, і вночі будується Шулявський міст (фото)
    У Кличка показали, як і вдень, і вночі будується Шулявський міст (фото)
    У Кличка показали, як і вдень, і вночі будується Шулявський міст (фото)
    Фото: Микола Поворозник, Facebook

    Як відомо, Шулявський шляхопровід закрили з 17 березня 2019 року на довгострокову реконструкцію. За оцінками фахівців, роботи зі зведення нового шляхопроводу триватимуть 17 місяців. Загальна вартість реконструкції – 830,12 млн грн.

    Кияни охрестили шляхопровід «мостом ганьби»

    26 вересня Кличко повідомив, що відкрити новий Шулявський шляхопровід планують до кінця 2019 року. 

    8 жовтня у КМДА повідомили, що зведення Шулявського шляхопроводу переходить в активну фазу.  

    20 жовтня прогін нового Шулявського мосту встановили над проспектом Перемоги.

    В інтерв’ю «Главкому» Кличко розповів, що Шулявський міст коштуватиме бюджету майже 1 мільярд гривень.

    ЗМІ повідомили, що Кличко 7 жовтня підписав розпорядження про перезатвердження проекту реконструкції Шулявського шляхопроводу зі збільшеною до 1,05 млрд грн кошторисною вартістю робіт. 

    Згодом Кличко повідомив, що кошторисна вартість з реконструкції Шулявського шляхопроводу не змінилася, а додаткові кошти залучаються для проведення суміжних робіт.

    Київ дороги будівництво КМДА міст Шулявський міст
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