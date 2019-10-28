У Кличка показали, як і вдень, і вночі будується Шулявський міст (фото)



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Роботи на шляхопроводі не припиняються і вночі Фото: Микола Поворозник, Facebook

Роботи на Шулявському шляхопроводі йдуть за графіком

У понеділок, 28 жовтня, керівництво Київської міської держадміністрації перевірило, як тривають роботи на Шулявському шляхопроводі. Про це повідомив на перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, який віднедавна курує питання транспорту у столиці.

За його словами, на будівництві нового шляхопроводу роботи тривають цілодобово.

«Робочий тиждень розпочинаємо з перевірки важливих інфраструктурних об’єктів. Роботи на Шулявському шляхопроводі йдуть дуже активно і вдень, і вночі. Усі служби максимально дотримуються графіку робіт», - написав Поворозник на своїй сторінці у Facebook.

Як відомо, Шулявський шляхопровід закрили з 17 березня 2019 року на довгострокову реконструкцію. За оцінками фахівців, роботи зі зведення нового шляхопроводу триватимуть 17 місяців. Загальна вартість реконструкції – 830,12 млн грн.

Кияни охрестили шляхопровід «мостом ганьби».

26 вересня Кличко повідомив, що відкрити новий Шулявський шляхопровід планують до кінця 2019 року.

8 жовтня у КМДА повідомили, що зведення Шулявського шляхопроводу переходить в активну фазу.

20 жовтня прогін нового Шулявського мосту встановили над проспектом Перемоги.

В інтерв’ю «Главкому» Кличко розповів, що Шулявський міст коштуватиме бюджету майже 1 мільярд гривень.

Згодом Кличко повідомив, що кошторисна вартість з реконструкції Шулявського шляхопроводу не змінилася, а додаткові кошти залучаються для проведення суміжних робіт.