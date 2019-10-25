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    Кличко з нагоди свята пообіцяв дорожникам підвищення зарплати

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    Мер Києва Віталій Кличко привітав столичних автодорівців&nbsp;з нагоди Дня автомобіліста і дорожника - Кличко з нагоди свята пообіцяв дорожникам підвищення зарплати
    Мер Києва Віталій Кличко привітав столичних автодорівців з нагоди Дня автомобіліста і дорожника
    Фото: пресслужба мера Києва

    Кличко вручив відзнаки і путівки на відпочинок у Єгипті кращим спеціалістам Київавтодору

    Мер Києва Віталій Кличко привітав працівників комунальної корпорації «Київавтодор» з нагоди Дня автомобіліста і дорожника, а найкращим фахівцям вручив відзнаки міського голови та нагороди.

    Він наголосив, що за кілька останніх років у місті відремонтували понад 900 кілометрів автодоріг і проїздів. Про це повідомляє пресслужба столичного голови.

    «За ці роки ми оновили майже половину київських автошляхів. Деякі дороги не бачили ремонту по 40 років. А ми надали їм нове життя! Сьогодні в «Київавтодорі» працює майже 3,5 тис. фахівців. Понад 100 з них - вже більше 35 років у дорожній галузі», - зазначив Кличко.

    Кличко також подякував співробітникам «Київавтодору», які починаючи з 2014 року зі зброєю в руках добровольцями пішли захищати територіальну цілісність та незалежність України.

    «Дуже приємно тут бачити і нових, молодих співробітників. Саме ви будете втілювати новітні технології в будівництві сучасної інфраструктури столиці. А ми, як влада, вам у цьому допомагатимемо, - зазначив Кличко. - Наприклад, новою технікою. З 2014 року парк спеціальної техніки підприємств «Київавтодору» поповнився 232 одиницями техніки. Більшість цих спецавто – техніка для зимового утримання. Нагадаю, що минулої зими місто придбало і 2 снігоплавильних комплекси. Це значно спростить процес прибирання вулиць та допоможе зекономити місту чималі кошти на вивезенні снігу».

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    Кличко з нагоди свята пообіцяв дорожникам підвищення зарплати
    Кличко з нагоди свята пообіцяв дорожникам підвищення зарплати
    Кличко з нагоди свята пообіцяв дорожникам підвищення зарплати
    Кличко з нагоди свята пообіцяв дорожникам підвищення зарплати
    Кличко з нагоди свята пообіцяв дорожникам підвищення зарплати
    Кличко з нагоди свята пообіцяв дорожникам підвищення зарплати
    Кличко з нагоди свята пообіцяв дорожникам підвищення зарплати

    Кличко вручив нагороди і відзнаки київського міського голови кращим спеціалістам. А також, вже за традицією, путівки на відпочинок у Єгипті отримали 13 фахівців «Київавтодору». Зокрема, водії, машиністи, асфальтобетонники.

    А наступного року, зазначив мер, співробітникам «Київавтодору» планують підвищити зарплату на 25%.

    Віталій Кличко Київ дороги свята ремонт Київавтодор
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