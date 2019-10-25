Кличко з нагоди свята пообіцяв дорожникам підвищення зарплати



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Мер Києва Віталій Кличко привітав столичних автодорівців з нагоди Дня автомобіліста і дорожника Фото: пресслужба мера Києва

Кличко вручив відзнаки і путівки на відпочинок у Єгипті кращим спеціалістам Київавтодору

Мер Києва Віталій Кличко привітав працівників комунальної корпорації «Київавтодор» з нагоди Дня автомобіліста і дорожника, а найкращим фахівцям вручив відзнаки міського голови та нагороди.

Він наголосив, що за кілька останніх років у місті відремонтували понад 900 кілометрів автодоріг і проїздів. Про це повідомляє пресслужба столичного голови.

«За ці роки ми оновили майже половину київських автошляхів. Деякі дороги не бачили ремонту по 40 років. А ми надали їм нове життя! Сьогодні в «Київавтодорі» працює майже 3,5 тис. фахівців. Понад 100 з них - вже більше 35 років у дорожній галузі», - зазначив Кличко.

Кличко також подякував співробітникам «Київавтодору», які починаючи з 2014 року зі зброєю в руках добровольцями пішли захищати територіальну цілісність та незалежність України.

«Дуже приємно тут бачити і нових, молодих співробітників. Саме ви будете втілювати новітні технології в будівництві сучасної інфраструктури столиці. А ми, як влада, вам у цьому допомагатимемо, - зазначив Кличко. - Наприклад, новою технікою. З 2014 року парк спеціальної техніки підприємств «Київавтодору» поповнився 232 одиницями техніки. Більшість цих спецавто – техніка для зимового утримання. Нагадаю, що минулої зими місто придбало і 2 снігоплавильних комплекси. Це значно спростить процес прибирання вулиць та допоможе зекономити місту чималі кошти на вивезенні снігу».

Кличко вручив нагороди і відзнаки київського міського голови кращим спеціалістам. А також, вже за традицією, путівки на відпочинок у Єгипті отримали 13 фахівців «Київавтодору». Зокрема, водії, машиністи, асфальтобетонники.

А наступного року, зазначив мер, співробітникам «Київавтодору» планують підвищити зарплату на 25%.