Українцям стало соромно просити допомоги у польських політиків - активістка

Наразі в українських активістів немає якоїсь конкретної справи, у якій би вони співпрацювали з польським політиками

Українським активістам стало соромно звертатись до польських політиків по допомогу через незручні питання про дії влади та перебіг реформ. Про це інтерв’ю «Главкому» сказала лідер організації «Євромайдан Варшава» Наталія Панченко. «Якщо раніше ми здебільшого лобіювали українські питання, на кшталт гуманітарної



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Наразі в українських активістів немає якоїсь конкретної справи, у якій би вони співпрацювали з польським політиками

Українським активістам стало соромно звертатись до польських політиків по допомогу через незручні питання про дії влади та перебіг реформ. Про це інтерв’ю «Главкому» сказала лідер організації «Євромайдан Варшава» Наталія Панченко.

«Якщо раніше ми здебільшого лобіювали українські питання, на кшталт гуманітарної допомоги, лікування поранених, просили про прийняття відповідних резолюцій у Сеймі, то зараз немає якоїсь конкретної справи, у якій би ми співпрацювали з польським політиками щодо України», - зазначила вона.

На зустрічах із польськими політиками представники українських організацій не мають відповідей на запитання щодо перебігу реформ в Україні та дій влади.

«На початку усі чекали змін і реформ, а потім чекати набридло і нам, чесно кажучи. Самим зараз соромно іти до польських політиків і про щось просити, якщо ми розуміємо, що не усе в Україні відбувається так, як нам би того хотілося», - поскаржилася Панченко.

Також, за її словами, знизився і рівень співпраці активістів з українськими політиками. «Час від часу вони приїжджають до Польщі, коли звертаються до нас, ми намагаємось допомагати, але це відбувається не так часто, як було в 2013-2015 роках», - додала Панченко.