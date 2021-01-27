В Україні подорожчали ігристі вина: скільки коштуватиме пляшка «шампанського»

В Україні зросли ціни на ігристі вина на 22%

Пляшка «шампанського» коштуватиме щонайменше 109 гривень

Кабінету міністрів встановив новий розмір мінімальних роздрібних цін на деякі види алкогольних напоїв. Постанова набирає чинності через 10 днів з дня її опублікування, а саме 26 січня 2021 року.

Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби (ДПС).

Постановою № 17 внесено зміни щодо встановлення розміру мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на деякі види алкогольних напоїв, зокрема:

на «Вермути та інші вина виноградні натуральні з доданням рослинних або ароматизувальних екстрактів у скляній тарі місткістю 0,7 л, в інший тарі місткістю 1 л» за кодами виробів згідно з УКТ ЗЕД 2205 (крім 2205 10 10 00, 2205 90 10 00), встановлена мінімальна роздрібна ціна 49 грн.,

на «Вина ігристі та вина газовані, зброджені напої, вина (напої) ароматизовані ігристі (газовані), фактична міцність яких вища за 1,2 відсотка об'ємних одиниць етилового спирту, але не вища за 15 відсотків об'ємних одиниць етилового спирту, за умови, що етиловий спирт, який міститься у готовому продукті, має повністю ферментне (ендогенне) походження, які розливаються у пляшки, закорковані спеціальними пробками для таких напоїв типу «гриб», що утримуються на місці за допомогою стяжок або застібок, та/або мають надмірний тиск, спричинений наявністю діоксиду вуглецю у розчині на рівні не менше 1 бар при температурі 20° C у скляній тарі місткістю 0,7 л та 0,75 л» за кодами виробів згідно з УКТ ЗЕД 2204 10, 2204 21 06 00, 2204 21 07 00, 2204 21 08 00, 2204 21 09 00, 2204 29 10 00, 2205 10 10 00, 2205 90 10 00, 2206 00 39 00, встановлена мінімальна роздрібна ціна 109 гривень.

З метою запобігання здійснення помилок суб’єктами господарювання при встановленні мінімальних роздрібних цін на вермути та інші вина виноградні, з доданням рослинних або ароматичних речовин, слід враховувати, що:

на вермути та інші вина виноградні, з доданням рослинних або ароматичних речовин, які газовані, за кодами виробів згідно з УКТ ЗЕД 2205 10 10 00, 2205 90 10 00 з фактичною концентрацією спирту 18 об.% або менше, застосовується мінімальна роздрібна ціна 109 грн.;

а на вермути та інші вина виноградні, з доданням рослинних або ароматичних речовин, які негазовані (тихі), за кодами виробів згідно з УКТ ЗЕД 2205 10 10 00, 2205 90 10 00 з фактичною концентрацією спирту 18 об.% або менше, мінімальна роздрібна ціна не застосовується;

на вермути та інші вина виноградні, з доданням рослинних або ароматичних речовин, за кодами виробів згідно з УКТ ЗЕД 2205 10 90 00, 2205 90 90 00, з фактичною концентрацією спирту більш як 18 об.%, застосовується мінімальна роздрібна ціна 49 гривень.

При застосуванні мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на деякі види алкогольних напоїв, зокрема вермути, враховуються норми групи 22 «Алкогольні та безалкогольні напої і оцет» розділу IV «Готові харчові продукти; алкогольні та безалкогольні напої і оцет; тютюн та його замінники» додатку до Закону України «Про Митний тариф України» від 4 червня 2020 року N 674-IX.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 13 січня підвищив мінімальну ціну на ігристі вина, вироблені в Україні на 20 гривень до 109 гривень.