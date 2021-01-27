Україна вже сьогодні може отримати Національний план вакцинації населеня

Україна вже сьогодні може отримати Національний план вакцинації населенятрансляція
На порядку денному парламенту – вимога до Кабміну затвердити план вакцинації від коронавірусу
Верховна Рада України сьогодні проводить чергове пленарне засідання.
Нардепи планують розглянути проєкт постанови «Про Національний план вакцинації населення України проти Covid-19». У документі міститься вимога до Кабінету міністрів та Міністерства охорони здоров’я України якнайшвидше розробити та ухвалити план вакцинації населення України від коронавірусу SARS-CoV-2, «базуючись на даних епідеміологічного спостереження, математичного моделювання та прогнозування, а також з урахуванням рекомендацій міжнародних організацій та досвіду інших країн».
Також сьогодні заплановано затвердити і проєкт постанови «Про заходи щодо запровадження Електронного реєстру листків непрацездатності», № 4243.
У другому читанні 27 січня депутати мають розглянути такі законопроєкти (серед інших):
- внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень проти журналістів, № 3633;
- внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері захисту природних екосистем від пожеж, № 3755;
- внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі, № 3623.
Серед законопроєктів запланованих до розгляду у першому читанні:
- внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту боржників при врегулюванні простроченої заборгованості, № 4241;
- про самоврядування медичних професій в Україні, № 2445, 2445−1, 2445−2, 2445−3, 2445-д;
- внесення змін до статті 42 закону «Про вищу освіту» (щодо удосконалення процедури виборів керівника закладу вищої освіти), № 4489, 4489−1, 4489−2;
- внесення змін до закону «Про культуру» (щодо загальних засад надання населенню культурних послуг), № 4318;
- законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування товарів, що пересилаються у міжнародних поштових та експрес-відправленнях (№ 4278).
Між іншим, у «Слузі народу» вже б’ють на сполох: населення не хоче вакцинуватись. Це дуже погано та тривожно, про що в інтерв'ю «Главкому» повідомила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук.
Нагадаємо, за результатами соціологічної групи «Рейтинг» 56% опитаних не готові особисто зробити щеплення від коронавірусу. Крім того, 52% українців не готові щепитися, якщо вакцина буде безкоштовною.
Тим часом прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що Україна розглядає контракти на понад 30 млн доз вакцин. Сама вакцинація розпочнеться в лютому. За його словами, найближчим часом Україна отримає 1 млн доз вакцини.
Раніше у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про використання в Україні п’яти Covid-вакцин. МОЗ планує вакцинувати всіх українців безкоштовно. Світовий банк допоможе Україні купити Covid-вакцину.