Україна вже сьогодні може отримати Національний план вакцинації населеня

На порядку денному парламенту – вимога до Кабміну затвердити план вакцинації від коронавірусу

Верховна Рада України сьогодні проводить чергове пленарне засідання.

Нардепи планують розглянути проєкт постанови «Про Національний план вакцинації населення України проти Covid-19». У документі міститься вимога до Кабінету міністрів та Міністерства охорони здоров’я України якнайшвидше розробити та ухвалити план вакцинації населення України від коронавірусу SARS-CoV-2, «базуючись на даних епідеміологічного спостереження, математичного моделювання та прогнозування, а також з урахуванням рекомендацій міжнародних організацій та досвіду інших країн».

Також сьогодні заплановано затвердити і проєкт постанови «Про заходи щодо запровадження Електронного реєстру листків непрацездатності», № 4243.

У другому читанні 27 січня депутати мають розглянути такі законопроєкти (серед інших):

внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень проти журналістів, № 3633;

внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері захисту природних екосистем від пожеж, № 3755;

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі, № 3623.

Серед законопроєктів запланованих до розгляду у першому читанні: