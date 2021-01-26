У Раді оцінили, скільки доходів принесе «податок на Google»

Google, Youtube, Facebook – усе, чим користуються українці безкоштовно, і далі залишатиметься безкоштовним, але…

Так званий «податок на Google», який запроваджує оподаткування транснаціональних компаній, може принести до трьох мільярдів надходжень до бюджету щороку. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповіла заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

За словами Кравчук, законопроєкт щодо особливого порядку оподаткування для електронних послуг не передбачає, що за сервіси, які до цього були безкоштовними, тепер доведеться платити. Це означає, що будуть оподатковуватися лише платні сервіси.

«Іншими словами – Google, Youtube, Facebook – усе, чим користуються українці безкоштовно, і далі залишатиметься безкоштовним. А те, що було платним (рекламні послуги, платний контент), після ухвалення закону обкладатиметься ПДВ, який лягатиме на постачальника. ПДВ на цифрові послуги – це не наше ноу-хау, тому його запровадження не стане новиною для іноземних компаній», – розповіла Кравчук.

За її словами, відбулися консультації зі сторонами, яких стосуватимуться ці зміни. «Виявилось, що вони готові до запровадження таких правил і навіть дивуються, чому вони досі не діють в Україні», – сказала заступниця голови фракції «Слуга народу».

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрований законопроєкт №2634 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування податком на додану вартість електронних послуг, що постачаються нерезидентами фізичним особам, місце постачання яких розташоване на митній території України.