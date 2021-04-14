Українська делегація ініціювала позачергове засідання підгрупи ТКГ з безпеки

Наступне чергове засідання ТКГ заплановане на 28 квітня

Україна ініціювала скликання позачергового засідання підгрупи Тристоронньої контактної групи для обговорення комплексу додаткових заходів щодо припинення вогню.

Як повідомляє українська делегація у ТКГ, 14 квітня відбулося загальне засідання на рівні глав делегацій.

«Глава української делегації Леонід Кравчук почав обговорення комплексу додаткових заходів щодо вдосконалення механізму дотримання режиму повного та всеосяжного припинення вогню», – йдеться у повідомленні.

За інформацією української делегації, основна мета такого комплексу заходів – вдосконалення доказової бази фіксації порушень режиму припинення вогню, що неможливо досягти без додаткового допуску СММ ОБСЄ на підконтрольні території.

«Ми вважаємо критично важливим повернутися до повного дотримання режиму припинення вогню та посилити ефективний контроль за його виконанням. Просування з будь-яких інших питань: політичних, гуманітарних, економічних, подальше узгодження кроків сторін є проблемним, якщо не виконана головна, базова умова - досягнуто повне і всеосяжне припинення вогню», – додали у делегації.

Наступне чергове засідання ТКГ заплановане на 28 квітня.

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