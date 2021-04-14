В Україну їдуть міністри закордонних справ країн Балтії

Очільники МЗС трьох балтійських країн продемонструють солідарність з Україною на тлі агресії Росії

Завтра в Україну прибудуть міністри закордонних справ Литви, Латвії та Естонії. Дипломати їдуть в Київ, щоб показати Україні свою солідарність на тлі посилення російської агресії. Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

Як розповіли у міністерстві, завтра глава МЗС Дмитро Кулеба зустрінеться зі своїми колегами Євою-Марією Лійметс (Естонія), Едгарсом Рінкевичсом (Латвія) та Габріелюсом Ландсбергісом (Литва).

«Візит має на меті продемонструвати солідарність Естонії, Латвії та Литви з Україною на тлі дестабілізуючих дій РФ, зокрема небезпечного нарощування військової присутності поблизу українських кордонів, суттєвого загострення безпекової ситуації на тимчасово окупованих територіях України та масованої російської пропаганди», – зазначили в МЗС.

Дипломати планують обговорити кроки для підтримки України та зміцнення безпекової взаємодії, а також приділять особливу увагу просуванню вступу України в ЄС та НАТО. За результатами зустрічі відбудеться прес-конференція, яка почнеться об 11:10.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що в Україну планує приїхати глава МЗС Литви.

Пізніше візит в Україну анонсував міністр закордонних справ Латвії.

Додамо, глава українського МЗС заявляв, що Україна отримала сигнал солідарності від міжнародних партнерів на тлі агресії РФ. Таку заяву він зробив після спілкування з 16 іноземними міністрами.

14 квітня у Кремлі назвали умови деескалації ситуації біля українських кордонів, куди РФ стягує свої війська.

13 квітня під час засідання комісії Україна-НАТО усі держави-члени Альянсу та союзники висловилися на підтримку України.

Державний секретар Ентоні Блінкен зустрівся в Брюсселі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Секретар Блінкен підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах агресії Росії.

Нагадаємо, Байден провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним та запропонував найближчими місяцями зустрітися. Байден запевнив у підтримці територіальної цілісності України.