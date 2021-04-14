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    В Україну їдуть міністри закордонних справ країн Балтії

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    Естонія, Латвія та Литва готові надалі підтримувати Україну&nbsp; - В Україну їдуть міністри закордонних справ країн Балтії
    Естонія, Латвія та Литва готові надалі підтримувати Україну 
    Фото з відкритих джерел

    Очільники МЗС трьох балтійських країн продемонструють солідарність з Україною на тлі агресії Росії

    Завтра в Україну прибудуть міністри закордонних справ Литви, Латвії та Естонії. Дипломати їдуть в Київ, щоб показати Україні свою солідарність на тлі посилення російської агресії. Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

    Як розповіли у міністерстві, завтра глава МЗС Дмитро Кулеба зустрінеться зі своїми колегами Євою-Марією Лійметс (Естонія), Едгарсом Рінкевичсом (Латвія) та Габріелюсом Ландсбергісом (Литва).

    «Візит має на меті продемонструвати солідарність Естонії, Латвії та Литви з Україною на тлі дестабілізуючих дій РФ, зокрема небезпечного нарощування військової присутності поблизу українських кордонів, суттєвого загострення безпекової ситуації на тимчасово окупованих територіях України та масованої російської пропаганди», – зазначили в МЗС.

    Дипломати планують обговорити кроки для підтримки України та зміцнення безпекової взаємодії, а також приділять особливу увагу просуванню вступу України в ЄС та НАТО. За результатами зустрічі відбудеться прес-конференція, яка почнеться об 11:10.

    Нагадаємо, напередодні стало відомо, що в Україну планує приїхати глава МЗС Литви.

    Пізніше візит в Україну анонсував міністр закордонних справ Латвії.

    Додамо, глава українського МЗС заявляв, що Україна отримала сигнал солідарності від міжнародних партнерів на тлі агресії РФ. Таку заяву він зробив після спілкування з 16 іноземними міністрами.

    14 квітня у Кремлі назвали умови деескалації ситуації біля українських кордонів, куди РФ стягує свої війська.

    13 квітня під час засідання комісії Україна-НАТО усі держави-члени Альянсу та союзники висловилися на підтримку України.

    Державний секретар Ентоні Блінкен зустрівся в Брюсселі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Секретар Блінкен підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах агресії Росії.

    Нагадаємо, Байден провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним та запропонував найближчими місяцями зустрітися. Байден запевнив у підтримці територіальної цілісності України.

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    Теги: МЗС ЄС Росія бойовики на Донбасі міністр НАТО Естонія Латвія агресія Литва Україна Дмитро Кулеба
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