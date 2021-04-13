Очільник МЗС запропонував НАТО 10 кроків для підтримки України

Під час засідання комісії Україна-НАТО усі держави-члени Альянсу та союзники висловилися на підтримку України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що під час візиту в Брюссель запропонував країнам НАТО 10 кроків для підтримки України на тлі агресії з боку Росії. Про які саме кроки йде мова, глава українського МЗС не уточнив. Про це йдеться у відео на сторінці міністра у Facebook.

«Під час засідання комісії Україна-НАТО абсолютно всі союзники підтримали Україну. Є абсолютний консенсус в цій ситуації. Я запропонував союзникам по НАТО 10 кроків, які вони можуть зробити, щоб підтримати нас у цій ситуації», – сказав він.

Кулеба зазначив, що їхав у Брюссель з трьома задачами: розповісти про те, що Росія робить біля українського кордону, подякувати за підтримку та закликати до конкретних дій на підтримку України.

Нагадаємо, сьогодні відбувся офіційний візит глави українського МЗС у Брюссель. Кулеба зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом та обговорив з ним посилення російської агресії. Зокрема Кулеба заявив, що Київ розраховує на те, що НАТО виконає обіцянку щодо майбутнього членства України в Альянсі.

До відома, Держдеп та НАТО однозначно висловилися щодо агресії Росії.

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