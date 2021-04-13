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    Очільник МЗС запропонував НАТО 10 кроків для підтримки України

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    Дмитро&nbsp;Кулеба зустрівся з генеральним секретарем НАТО&nbsp;Єнсом Столтенбергом 13 квітня&nbsp; - Очільник МЗС запропонував НАТО 10 кроків для підтримки України
    Дмитро Кулеба зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом 13 квітня 
    Фото: МЗС

    Під час засідання комісії Україна-НАТО усі держави-члени Альянсу та союзники висловилися на підтримку України

    Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що під час візиту в Брюссель запропонував країнам НАТО 10 кроків для підтримки України на тлі агресії з боку Росії. Про які саме кроки йде мова, глава українського МЗС не уточнив. Про це йдеться у відео на сторінці міністра у Facebook.

    «Під час засідання комісії Україна-НАТО абсолютно всі союзники підтримали Україну. Є абсолютний консенсус в цій ситуації. Я запропонував союзникам по НАТО 10 кроків, які вони можуть зробити, щоб підтримати нас у цій ситуації», – сказав він.

    Кулеба зазначив, що їхав у Брюссель з трьома задачами: розповісти про те, що Росія робить біля українського кордону, подякувати за підтримку та закликати до конкретних дій на підтримку України.

    Нагадаємо, сьогодні відбувся офіційний візит глави українського МЗС у Брюссель. Кулеба зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом та обговорив з ним посилення російської агресії. Зокрема Кулеба заявив, що Київ розраховує на те, що НАТО виконає обіцянку щодо майбутнього членства України в Альянсі.

    До відома, Держдеп та НАТО однозначно висловилися щодо агресії Росії.

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    Теги: МЗС Росія бойовики на Донбасі міністр НАТО агресія Брюссель Єнс Столтенберг Дмитро Кулеба
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