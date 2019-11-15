Як Коломойський МВФ шантажує

Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

Сергій Фурса

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ігор Коломойський

Все дуже просто...

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Представитель террористов огласил условия, при которых выпустят заложников и назвал причины, по которым захватчики будут убивать своих пленников.

Глава НАБУ заявил, что расследует дело по выводу денег из Приватбанка и сейчас детективы расследуют дело о возможной причастности сотрудников НБУ.

Все очень просто. Новая тактика Коломойского, которую отрабатывают в деле VAB Банка. МВФ требует расследовать выведенные деньги олигархами. Хорошо. Но тогда мы будем в рамках этих дел преследовать людей, которые осуществляли реформы в Украине и которые имеют поддержку МВФ. А дальше мы придем к МВФ и скажем. Смотри, друг, если ты будешь требовать компенсации за Приватбанк, будешь требовать вернуть налогоплательщикам Украины 5,5 млрд долларов, то мы посадим правление независимого Центрального Банка. Так что выбирай. Или реформа НБУ. Или 5,5 млрд долларов.

В результате, вместо того, чтобы преследовать олигархов за выведенные средства, на судебную скамью садят тех, кто с этими олигархами боролись. Причем показательно начинают с небольшого дела. С дело VAB Банка, где Бахматюк просто попался под руку. Но при этом ему все равно дали уехать, а менеджеров его банка отпускают под смешные залоги. И показывают, что будет, если продолжится давление по линии Приватбанка. А чтобы никто не сомневается, глава НАБУ дает в интервью, в котором анонсирует следующие действия. Потенциальные. Конечно же. Если Запад будет давить.

Так что миссия МВФ приезжает. Для этого даже президент делает заявление, что будет прилагать все усилия по расследованию выведения денег из банков. Но когда миссия прилетает, они очень четко видят, к чему приведет это расследование. Миссии дают понять, что лучше вы поверьте нам на слово, и не требуйте ускорить процесс. Ведь иначе мы ускорим. И вы сами не будете рады.

Коломойский шантажирует США уходом к России. Коломойский шантажирует МВФ посадкой реформаторов и потерей независимости НБУ. Метод один и тот же. Старый добрый метод 90-х.

Только вот надо помнить, что на Западе не приветствуют переговоры с террористами. И это Украине нужны деньги МВФ. И МВФ может подождать. Пока сумасшедший шантаж не закончится. И он может ждать гораздо больше, чем выдержит украинская экономика без кредитов.

Джерело: блог Сергія Фурси

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