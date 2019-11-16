ПриватБанк буде приватизований, – Маркарова



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Міністр фінансів Оксана Маркарова Фото: «Новини Вінниці»

Наша мета – знизити рівень держбанків в секторі до 25% – міністр фінансів

53% банківської системи знаходиться в руках держави. Це занадто багато для будь-якої країни, а для України – особливо. Нам не потрібні чотири держбанка. У стратегії, яку ми зараз оновлюємо, чіткий підхід: «ПриватБанк» через деякий час має повернутися в приватний сектор, буде приватизований.

Про це заявила міністр фінансів Оксана Маркарова в інтерв’ю UATV.

«Укргазбанк» – буде приватизований найближчим часом. Ми зараз на фінальній стадії домовленостей із міжнародною фінансовою корпорацією, яка увійде співінвестором. Потім разом з IFC ми будемо продавати банк повністю. Щодо «Ощадбанку» – ми розглядаємо входження туди Європейського банку реконструкції та розвитку», – зазначила вона.

За словами Маркарової, нова наглядова рада в «Укрексімбанку» вже зайнялася стратегією і ми отримаємо пропозицію від них про майбутнє фінустанови.

«Наша мета – знизити рівень держбанків в секторі до 25% в перспективі 3-4 років», – наголосила міністерка.

Нагадаємо, суд «списав» Коломойському борг перед Приватбанком на 7,5 мільярда.