Українські десантники розгромили російський мотострілецький підрозділ із Томська

Підрозділи цієї військової частини постійно брали участь в міжнародних навчаннях, де завойовували призові місця

Українські десантники знищили мотострілецький підрозділ ЗС Росії з міста Томськ. Про це повідомила пресслужба Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

«Нещодавно в районі інтенсивних боїв українськими воїнами-десантниками було розбито та знищено бронегрупу одного із підрозділів 21-ї окремої гвардійської червонопрапорної Омсько-Новобузької мотострілецької бригади Центрального ВО ЗС РФ, м. Томськ. Підрозділи цієї військової частини постійно брали участь в міжнародних навчаннях, де завойовували призові місця», – йдеться в повідомленні ДШВ.

У командуванні зазначають, що того ж дня в бою з українськими військовими чимало окупантів згоріли в полум’ї знищених бойових машин, але деяких вдалося ідентифікувати за документами.

«Під час огляду особистих речей одного з типового представника «русского міра» з Оренбурга молодшого сержанта Саккузиєва Кайрата Муханмадиєвича наявні документи дають нам зрозуміти про його недовгу військову кар’єру. Фах снайпера, навідника-командира танка та закінчення інтенсивних курсів за програмою «виживання» при Вольському військовому інституті матеріального забезпечення йому вже ніколи не знадобляться», – кажуть у КДШВ.

Також ідентифікували по нарукавних знаках та погонах ще одного знищеного молодого офіцера – лейтенанта Кочановського А.М.

Нагадаємо, що українські військові відбили штурм окупантів на півдні країни. Вони знищили 28 окупантів та п'ять одиниць техніки РФ, серед яких броньована, інженерна, автомобільна та БПЛА.

Також українські артилеристи показали, як знищили боєприпаси ворога. Унаслідок точного удару від усіх «запасів» російських окупантів залишилися лише уламки.