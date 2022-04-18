ЗСУ ефектно знищили танк окупантів на Луганщині (відео)

Внаслідок удару російський танк спалахнув та почав горіти

Військові 24 ОМБр імені Короля Данила потужно вдарили по танку окупантів у Попасній, що на Луганщині. Відео з'явилося у Facebook бригади.

Українські військові оприлюднили момент точного попадання та знищення російського танка. Його знищили з ПТКР у населеному пункті Попасна, що на Луганщині.

Внаслідок удару російський танк спалахнув та почав горіти.

«На цих кадрах ви можете бачити момент точного попадання та знищення військовослужбовцями Королівської бригади ординського танка з ПТКР у населеному пункті Попасна, що на Луганщині», – йдеться у повідомленні.

Раніше Збройні сили України показали, як за допомогою ударних дронів знищували танки російських окупантів.

Нагадаємо, на Харківщині бійці ЗСУ знищили колону ворожої техніки та збили безпілотник. Також за добу, 14 квітня, на сході російські війська здійснили чотири атаки. Збройні сили дали гідну відсіч та знищили 30 окупантів. Зокрема, в результаті за добу стало менше на три десятки росіян та кілька одиниць ворожої техніки.

До слова, полк «Азов» повідомив, скільки знищено російських окупантів у Маріуполі.