ЗСУ збили п’ять повітряних цілей

Наші бійці завдають суттєвих втрат окупантам і на землі, і в повітрі

Сьогодні «приземлили» літак і три вертольоти

За добу 17 квітня підрозділами протиповітряної оборони Повітряних Сил та Сухопутних військ знищено п’ять повітряних цілей. Про це повідомила пресслужба Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Зокрема, знищено:

1 літак (винищувач типу «Су»);

3 вертольоти (два Мі-24 та один Ка-52);

1 БпЛА ОТР («Орлан-10»).

Винищувачі Повітряних Сил продовжують здійснювати патрулювання повітряного простору та авіаційне прикриття військ, а ударна авіація – наносить ракетно-бомбові удари по позиціях окупаційних військ.

Як ідеться в повідомленні, на сході та півдні України рашисти окопалися й суттєво наростили свої засоби ППО. Втім, навіть там їх дістає вогонь ЗСУ.

Нагадаємо, сьогодні на сході ЗСУ «приземлили» ворожий вертоліт та ліквідували 60 окупантів.

Напередодні за добу «приземлилися» 13 одиниць ворожої авіації.

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