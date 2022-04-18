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    Українські артилеристи показали, як знищили боєприпаси ворога (відео)

    Військові влучним ударом знищили боєприпаси росіян - Українські артилеристи показали, як знищили боєприпаси ворога (відео)
    Військові влучним ударом знищили боєприпаси росіян
    фото: Скріншот із відео

    Військові заспокоїли українців тим, що більше ці снаряди не принесуть нікому смерть

    Артилеристи 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ залишили російських окупантів без боєприпасів. Відео влучного удару опублікували у Telegram-каналі «Оперативний ЗСУ».

    «Ці боєприпаси більше ніколи не вбиватимуть українців та не будуть нищити наші міста та села», − підписали відео українські військові.

    На кадрах видно, що склад боєприпасів окупанти обладнали у лісистій місцевості

    Унаслідок точного удару українських військових від усіх «запасів» російських окупантів залишилися лише уламки.

    Нагадаємо, ЗСУ вдарили по складах ракетних боєприпасів.

    Уночі 18 квітня радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що ЗСУ завдали чергового – вже 16 – удару по окупантах на аеродромі в Чорнобаївці, що на Херсонщині.

    Теги: росія ЗСУ війна боєприпаси окупація
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    Українські артилеристи показали, як знищили боєприпаси ворога (відео)