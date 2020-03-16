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    Українські консульства призупинили видачу віз

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    Видача віз призупинена з 14 березня через введення карантину в Україні - Українські консульства призупинили видачу віз
    Видача віз призупинена з 14 березня через введення карантину в Україні

    МОЗ оприлюднить додатково інформацію про відновлення роботи дипломатичних установ

    Консульські закордонні установи, консульські відділи в міжнародних пунктах пропуску та Департамент консульської служби МЗС України тимчасово призупиняють ведення прийому громадян та видачу віз на тлі поширення коронавірусу. Про це 16 березня повідомили в Міністерстві закордонних справ.

    Зазначається, що видача віз призупинена з 14 березня, що пов'язано іх введенням карантину в Україні.

    Інформація про відновлення роботи дипломатичних установ буде оприлюднена додатково.

    Нагадаємо, Україна закрила кордон для іноземців через поширення Covid-19. Тимчасові обмеження почали діяти з 00.00 16 березня.

    З 17 березня будуть призупинені регулярні міжнародні пасажирські перевезення.

    Станом на ранок понеділка загальна кількість померлих від пневмонії, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 6,513 осіб.

    Кількість заражених в Китаї зростає дуже повільно: за добу кількість інфікованих зросла на 25 осіб — 81,020 людей. Всього у світі 169,387 осіб інфікованих. У свою чергу, у світі одужали 77,257 людей.

    Країнами з найбільш швидким поширенням коронавірусу залишаються Італія (24,747), Іран (13,938) і Південна Корея (8,236).

     Читайте також: Пандемія #COVID-19. Що робити українцям, які опинились за кордоном: детальне роз'яснення МЗС
    МЗС дипломатія візи туризм посольство Україна карантин коронавірус
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