Українські консульства призупинили видачу віз



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Видача віз призупинена з 14 березня через введення карантину в Україні

МОЗ оприлюднить додатково інформацію про відновлення роботи дипломатичних установ

Консульські закордонні установи, консульські відділи в міжнародних пунктах пропуску та Департамент консульської служби МЗС України тимчасово призупиняють ведення прийому громадян та видачу віз на тлі поширення коронавірусу. Про це 16 березня повідомили в Міністерстві закордонних справ.

Зазначається, що видача віз призупинена з 14 березня, що пов'язано іх введенням карантину в Україні.

Інформація про відновлення роботи дипломатичних установ буде оприлюднена додатково.

Нагадаємо, Україна закрила кордон для іноземців через поширення Covid-19. Тимчасові обмеження почали діяти з 00.00 16 березня.

З 17 березня будуть призупинені регулярні міжнародні пасажирські перевезення.

Станом на ранок понеділка загальна кількість померлих від пневмонії, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 6,513 осіб.

Кількість заражених в Китаї зростає дуже повільно: за добу кількість інфікованих зросла на 25 осіб — 81,020 людей. Всього у світі 169,387 осіб інфікованих. У свою чергу, у світі одужали 77,257 людей.

Країнами з найбільш швидким поширенням коронавірусу залишаються Італія (24,747), Іран (13,938) і Південна Корея (8,236).