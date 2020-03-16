До Єгипту вилітає консул для допомоги українцям, яких помістили на карантин через коронавірус



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Українські туристи не можуть покинути Єгипет через карантинні заходи

16 березня, консул вилітає в Шарм-ель-Шейх і

Про це повідомляє оперативний штаб міністерства закордонних справ України в Facebook.

«16 березня, консул вилітає в Шарм-ель-Шейх і буде перебувати там на місці для постійного надання допомоги українцям», — йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, посол України в Єгипті отримав від міністра закордонних справ Дмитра Кулеби доручення мобілізувати всі ресурси на підтримку зв’язку з туристами, які знаходяться на єгипетських курортах.

Крім того, в центральному апараті МЗС України створюється спеціальна група оперативного реагування, щоб надавати всю необхідну допомогу посольству України в Єгипті.

«Для нашої команди МЗС України безпека, комфорт і захист інтересів українців — понад усе», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області.

Слід зазначити, що пацієнтка з коронавірусом на Житомирщині, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася за допомогою до лікарів і не самоізолювалася, а ходила до церкви і приймала гостей.

У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, запровадили надзвичайний стан.

У п’ятницю на Житомирщині дезінфікували автовокзал і церкву в Радомишлі, які відвідувала інфікована коронавірусом жінка, що померла.

Згодом медики розповіли про симптоми першої жертви коронавірусу в Україні.

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