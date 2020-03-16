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    Україна закрила кордони для іноземців: всі подробиці

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    Україна закрила кордони для іноземців: всі подробиці

    Кордон України буде закритим для іноземців на два тижні

    Через коронавірус в Україні було прийнято рішення про закриття кордону для іноземців на два тижні.

    Про це повідомляє «Главком».

    З 00: 00 16 березня до 3 квітня Україна тимчасово забороняє іноземцям та особам без громадянства в’їзд на територію.

    Виняток

    • особи, що мають право на постійне або тимчасове проживання на території України;
    • є подружжям або дітьми громадян України;
    • водії та обслуговуючий персонал вантажних транспортних засобів;
    • члени екіпажів;
    • представники офіційних міжнародних місій, диппредставництв, організацій та члени їх сімей».

    З 00:00 17 березня до 3 квітня Україна закриває міжнародне регулярне пасажирське сполучення. Українці, які не встигнуть повернутись додому до 17 березня, мають контактувати з нашими посольствами та консульствами за кордоном.

    Нагадаємо, у Львові з підозрою на коронавірус госпіталізували чотирьох осіб. У них відібрали біоматеріал та направили на дослідження в Київ.

    Як повідомлялося, 13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області.

    Слід зазначити, що пацієнтка з коронавірусом на Житомирщині, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася за допомогою до лікарів і не самоізолювалася, а ходила до церкви і приймала гостей.

    У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, запровадили надзвичайний стан.

    У п’ятницю на Житомирщині дезінфікували автовокзал і церкву в Радомишлі, які відвідувала інфікована коронавірусом жінка, що померла. 

    Згодом медики розповіли про симптоми першої жертви коронавірусу в Україні.

    Нагадаємо, медики з Гонконгу назвали важкі наслідки пневмонії COVID-19, викликаної коронавірусом нового типу. За їх словами, у пацієнтів, що вилікувалися, можуть спостерігатися погіршення функцій легенів і задуха при швидкій ходьбі.

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