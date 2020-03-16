За межами України зареєстровано 12 випадків зараження українців коронавірусом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

МЗС оприлюднило дані щодо українців за кордоном, заражених коронавірусом

Станом на 23:00 15 березня, за кордоном перебувають шість українців, заражених коронавірусом.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

Зазначається, що по двоє українців лікуються в Італії та Німеччині, по одному - в Молдові та ОАЕ.

Крім того, п'ять українців, у яких виявили коронавірус за кордоном, вже одужали. Одна українка померла від коронавірусу 13 березня в Італії.

Також повідомляється, що 170 українців евакуювали із уражених коронавірусом зон: 45 - з Китаю, 2 - з лайнера «Grand Princess», 123 - з Італії.

Нагадаємо, 13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області.

Слід зазначити, що пацієнтка з коронавірусом на Житомирщині, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася за допомогою до лікарів і не самоізолювалася, а ходила до церкви і приймала гостей.

У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, запровадили надзвичайний стан.

У п’ятницю на Житомирщині дезінфікували автовокзал і церкву в Радомишлі, які відвідувала інфікована коронавірусом жінка, що померла.

Згодом медики розповіли про симптоми першої жертви коронавірусу в Україні.

Читайте також: