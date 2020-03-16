Відома співачка звернулась до киян у зв'язку з коронавірусом: У вас є клепка?



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Українські знаменитості закликають співвітчизників дотримуватися карантину

Відома українська співачка Анжеліка Рудницька закликала киян не нехтувати карантином і самоізолюватися, щоб попередити поширення коронавірусу. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Співачка здивована діями людей під час карантину.

«Здивована реакцією деяких знайомих на карантин: одні у спортзалі, інші - в сауні; третій з дітьми в Макдоналдз... У вас є клепка? На себе плювати - подумайте про інших. Хоча кому я це пишу...» - зазначила Рудьницька.

Продюсерка Олена Мозгова теж закликала громадян дотримуватися карантину. «Це не жарти. Карантин, це не відпустка і не канікули. Усвідомлення масштабу і наслідків може врятувати багато життів», - написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, із 12 березня у Києві запроваджено план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.

Як повідомлялося, 10 березня ввечері в Київ надійшли швидкі тести на діагностування коронавірусу, які замовило місто. Їх вже 2,5 тисячі, до кінця цього тижня має бути 5 тисяч. Тест-системи доставлять у сім визначених базових лікарень для прийому хворих з підозрою на коронавірус. Обладнання для експрес-тестування в аеропортах, встановлення якого ініціює столиця, повинне надійти в місто до кінця цього тижня. Його встановлять в аеропортах ім. Сікорського та «Бориспіль».

Наразі у Києві сім базових лікарень мають експрес-тести на виявлення коронавірусу. Експрес-тести проводяться виключно за медичними показами, в медичному закладі і безкоштовно.

До слова, при проявах симптомів захворювання необхідно повідомити свого сімейного лікаря телефоном, бути з ним на зв’язку та дотримуватися його рекомендацій.

У разі повернення з країни, де зареєстровані випадки коронавірусу, необхідно зателефонувати за телефоном: 15-51. Такий дзвінок дасть змогу зафіксувати потенційного носія вірусу, моніторити його стан медичним працівникам та визначити групи ризику розповсюдження вірусу.

Крім того, у столиці працює цілодобова гаряча лінія «Порада лікаря за телефоном», куди також можна звернутися в разі виявлення симптомів, схожих на ознаки коронавірусу. На неї кияни можуть телефонувати за номером: 15-83 зі стаціонарного (безкоштовно) та 044-235-01-01 – із мобільного (згідно з тарифами оператора).