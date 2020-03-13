Україна закриває авіасполучення з іншими країнами - Разумков



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Через коронавірус Україна закриває пасажирське авіасполучення з іншими країнами

Після 17 березня громадянам України доведеться повертатись до України автотранспортним шляхом

В Україні 17 березня буде повністю обмежено авіасполучення через новий тип коронавірусу. Про це заявив голова Верховної ради Дмитро Разумков в ефірі одного з телеканалів.

За його словами, українці будуть мати можливість повернутись додому.

«Щодо пасажирського сполучення, з 17 березня з 00:00 годин воно буде повністю обмежено. Повністю пасажирські авіасполучення. Якщо ми говоримо про суходол та морське - то наші громадяни будуть мати можливість повернутись до нашої держави», - заявив Разумков.

Він наголосив, що після 17 березня громадянам України доведеться повертатись до України автотранспортним шляхом.

«Я думаю, що авіаційний транспорт не є єдиним. І я думаю, що будуть інші механізми повернення наших громадян. Однак, виїжджати за територію нашої держави громадяни України не зможуть. Автотранспорт - це спосіб повернення до території нашої держави. Ситуація наступна: повернення громадян через кордон суходолом - це досить легко забеспечити. А якщо ми говоримо про авіатранспорт, нажаль, ми не можемо формувати борти виключно з громадян України», - додав він.

Нагадаємо, сьогодні на засіданні РНБО було ухвалене рішення, що Україна закриває кордон через 48 годин.

Також стало відомо, що МАУ скасовує польоти в Рим та Мілан.

За останніми даними, в Україні наразі первіряють 59 підозр на коронавірус Covid-19.

13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області.

Слід зазначити, що пацієнтка з коронавірусом на Житомирщині, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася за допомогою до лікарів і не самоізолювалася, а ходила до церкви і приймала гостей.

У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, запровадили надзвичайний стан.

У п'ятницю на Житомирщині дезінфікували автовокзал і церкву в Радомишлі, які відвідувала інфікована коронавірусом жінка, що померла.

Згодом медики розповіли про симптоми першої жертви коронавірусу в Україні.

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