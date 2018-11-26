Українські моряки не дозволили Росії перетворити Чорне та Азовське моря на «російське озеро» - військовий експерт



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Відкрита агресія Росії проти кораблів ВМС України в Азовському морі є приводом для задіяння механізмів Будапештського меморандуму, заявив заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь

Заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь вважає, що моряки ВМС України, які зараз знаходяться у російському полоні, перед загрозою смерті виконали своє завдання і не дозволили Росії перетворити Чорне та Азовське моря на «російське озеро». Про це він розповів під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

«Тепер Україна, і є надія – за підтримки наших союзників США, Канади, Великобританії, Польщі, Румунії, країн Балтії – чітко усвідомлюють масштаб загроз та наміри противника. Тим більше, що відкрита агресія Росії проти кораблів ВМС України в Азовському морі є приводом для задіяння механізмів Будапештського меморандуму. Підписанти мають всі можливості покарати Росію. Сподіваємося, що США та Великобританія будуть діяти більш рішуче, ніж у 2014 році», - зазначає експерт.

Стосовно військового компоненту – Україні потрібна термінова допомога для нарощування бойового складу ВМС України. Наші союзники можуть нам допомогти.

Також, варто запропонувати створення бази для постійного базування на ротаційній основі кораблів союзників у ВМБ ВМС України.

«Можна створювати штаб координації ескадри в тій же Констанці. Цей штаб координації сил НАТО Конвеція Монтре не забороняє. Тому необхідно вже НАТО створювати вже штаб військово-морської ескадри НАТО в Чорному морі, щоб протидіяти чи балансувати присутність Росії», - говорить військовий експерт.

Розбудова вітчизняних кораблів та ракетної зброї – інше нагальне завдання.

Також під час прес-конференції було оголошено заяву ЦДАКР.

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