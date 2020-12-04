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    Українські вчені розробили Covid-тест, що може виявити хворобу за тиждень до появи симптомів

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    Епідеміологи вважають, що сповільнити поширення коронавірусної хвороби в Україні можна за допомогою всеосяжного, безкоштовного і масового тестування населення на Covid-19 - Українські вчені розробили Covid-тест, що може виявити хворобу за тиждень до появи симптомів
    Епідеміологи вважають, що сповільнити поширення коронавірусної хвороби в Україні можна за допомогою всеосяжного, безкоштовного і масового тестування населення на Covid-19

    Новий тест має важливе значення для виявлення безсимптомних носіїв, які є двигунами поширення Covid-19

    Українські вчені розробили нові надчутливі Covid-тести, що дають змогу виявити хворобу за сім днів до появи перших симптомів. Про це в ефірі радіо «НВ» розповів головний технолог «Діапроф-Мед» Андрій Горлов.

    «Тест наш надзвичайно чутливий. Дозволяє діагностувати коронавірусну інфекцію за сім днів до появи перших симптомів», — зазначив він.

    За словами розробника, новий тест має важливе значення для виявлення безсимптомних носіїв, які є двигунами поширення Covid-19.

    «Це надзвичайно важливо, тому що дуже багато людей переносить коронавірус безсимптомно і не знає, що може заражати інших», — підкреслив Горлов.

    Нагадаємо, епідеміологи вважають, що сповільнити поширення коронавірусної хвороби в Україні можна за допомогою всеосяжного, безкоштовного і масового тестування населення на Covid-19.

    Як повідомлялося, 4 грудня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що проводити масове тестування на коронавірус в Україні не планують, але МОЗ буде збільшувати кількість щоденних тестів на Covid-19.

    Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів України готує проєкт масового тестування на Covid-19 у Києві та інших великих містах.

    Теги: міністр Максим Степанов хвороби населення Денис Шмигаль коронавірус
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