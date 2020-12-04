Українські вчені розробили Covid-тест, що може виявити хворобу за тиждень до появи симптомів

Епідеміологи вважають, що сповільнити поширення коронавірусної хвороби в Україні можна за допомогою всеосяжного, безкоштовного і масового тестування населення на Covid-19

Новий тест має важливе значення для виявлення безсимптомних носіїв, які є двигунами поширення Covid-19

Українські вчені розробили нові надчутливі Covid-тести, що дають змогу виявити хворобу за сім днів до появи перших симптомів. Про це в ефірі радіо «НВ» розповів головний технолог «Діапроф-Мед» Андрій Горлов.

«Тест наш надзвичайно чутливий. Дозволяє діагностувати коронавірусну інфекцію за сім днів до появи перших симптомів», — зазначив він.

За словами розробника, новий тест має важливе значення для виявлення безсимптомних носіїв, які є двигунами поширення Covid-19.

«Це надзвичайно важливо, тому що дуже багато людей переносить коронавірус безсимптомно і не знає, що може заражати інших», — підкреслив Горлов.

Нагадаємо, епідеміологи вважають, що сповільнити поширення коронавірусної хвороби в Україні можна за допомогою всеосяжного, безкоштовного і масового тестування населення на Covid-19.

Як повідомлялося, 4 грудня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що проводити масове тестування на коронавірус в Україні не планують, але МОЗ буде збільшувати кількість щоденних тестів на Covid-19.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів України готує проєкт масового тестування на Covid-19 у Києві та інших великих містах.