У столиці зросла кількість шкіл і садочків, закритих на карантин
На коронавірус хворіють майже 1400 школярів у Києві
Станом на 4 грудня через коронавірус у Києві на карантин закриті 5 шкіл та 9 дитячих садочків. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.
«На сьогодні в місті закриті на карантин 5 шкіл. На дистанційне навчання перевели 1171 клас у 287 школах. Усього хворих на коронавірус школярів у Києві – майже 1400. Також хворіють понад 1060 педагогів», – повідомив Кличко.
За словами мера, через виявлені випадки вірусу тимчасово закриті 203 групи в 151 садку. 9 дитячих садочків повністю закриті на карантин. Наповненість дітей у дитсадках сьогодні – понад 50%.
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Всього787891
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Одужали397809
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Хворіють376887
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Померли13195
Як повідомлялося, станом на 2 грудня у Києві на карантин були закриті 4 школи та 7 дитячих садочків.