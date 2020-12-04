У столиці зросла кількість шкіл і садочків, закритих на карантин

На коронавірус хворіють майже 1400 школярів у Києві

Станом на 4 грудня через коронавірус у Києві на карантин закриті 5 шкіл та 9 дитячих садочків. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

«На сьогодні в місті закриті на карантин 5 шкіл. На дистанційне навчання перевели 1171 клас у 287 школах. Усього хворих на коронавірус школярів у Києві – майже 1400. Також хворіють понад 1060 педагогів», – повідомив Кличко.

За словами мера, через виявлені випадки вірусу тимчасово закриті 203 групи в 151 садку. 9 дитячих садочків повністю закриті на карантин. Наповненість дітей у дитсадках сьогодні – понад 50%.

Коронавірус в Україні

Всього 787891

Одужали 397809

Хворіють 376887

Померли 13195

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Як повідомлялося, станом на 2 грудня у Києві на карантин були закриті 4 школи та 7 дитячих садочків.

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