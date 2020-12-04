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    У столиці зросла кількість шкіл і садочків, закритих на карантин

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    На дистанційному навчанні 1171 клас у 287 школах столиці - У столиці зросла кількість шкіл і садочків, закритих на карантин
    На дистанційному навчанні 1171 клас у 287 школах столиці
    Фото з відкритих джерел

    На коронавірус хворіють майже 1400 школярів у Києві

    Станом на 4 грудня через коронавірус у Києві на карантин закриті 5 шкіл та 9 дитячих садочків. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

    «На сьогодні в місті закриті на карантин 5 шкіл. На дистанційне навчання перевели 1171 клас у 287 школах. Усього хворих на коронавірус школярів у Києві – майже 1400. Також хворіють понад 1060 педагогів», – повідомив Кличко.

    За словами мера, через виявлені випадки вірусу тимчасово закриті 203 групи в 151 садку. 9 дитячих садочків повністю закриті на карантин. Наповненість дітей у дитсадках сьогодні – понад 50%.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      787891
    • Одужали
      397809
    • Хворіють
      376887
    • Померли
      13195

    Як повідомлялося, станом на 2 грудня у Києві на карантин були закриті 4 школи та 7 дитячих садочків.

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    Теги: Віталій Кличко Київ школа навчання карантин дитячий садок коронавірус
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